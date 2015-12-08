中国11月末黄金储备再增约21吨 为连续第五个月增长

中国人民银行(PBOC)周二(12月)公布的官方数据显示，截至11月底，中国黄金储备为5605万盎司(约1743吨)，较上月末增加了67万盎司(约21吨)，继续保持继6月来的增长势头。

该央行周一公布的数据显示，按美元计，中国11月末黄金储备595.22亿美元，

中国央行7月开始按照国际货币基金组织数据公布特殊标准（SDDS）公布外汇储备、黄金储备等数据，当时披露6月份末黄金储备增至5331万盎司，为六年来首次更新该数据。

在推进人民币全球使用、实现3.44万亿美元外汇储备多元化的进程中，中国在今年7月份打破了六年的沉默，开始公布黄金储备数量。

国际货币基金组织(IMF)上周批准人民币纳入其特别提款权(SDR)篮子，与美元、欧元、英镑和日元并列成为储备货币，于2016年10月1日生效。

Saxo Bank A/S分析师Ole Hansen表示，“他们正在继续推进外汇储备多元化，他们思虑长远，认为价格下跌正是增持的机会。”

早前的数据显示，中国的黄金储备在10月份、9月份、8月份和7月份分别增加14吨、15吨、16吨和19吨。中国7月17日披露，其黄金储备自2009年以来增长了57%。

世界黄金协会的数据显示，虽然中国的黄金储备已经超越俄罗斯，在全球名列第五，但黄金在其外汇储备中所占比重仍然只有1.6%，而美国和德国分别为73%和67%。

俄罗斯和哈萨克斯坦也和中国一样在金价下跌之际购买了黄金。由于美国可能在本月进行2006年以来首次加息，金价或将连续第三年走低。根据世界黄金协会的数据，在截至9月份的第三季度，央行和其他机构的黄金购买量升至历史第二高水平。