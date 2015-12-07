黄金绝地反击后市场仍有看空 兜兜转转还看升息预期

上周黄金市场终止了此前连续6周的下跌，在非农数据表现良好的情况下却逆势大幅走高，周五更是大涨超过20美元/盎司，回到1080美元/盎司上方水平。周一(12月7日)亚市开后，金价在1086美元/盎司附近。

美国劳工部(DOL)周五公布的数据显示，美国11月非农就业人数增加21.1万人，略高于市场预期的增加20.0万人，同时11月失业率持稳于5.0%。美国劳工部还将10月非农就业人数修正为增加29.8万人。

同时，美国11月平均每小时工资月率增长0.2%，预期增长0.2%，前值增长0.4%；美国11月平均每小时工资年率上升2.3%，前值为上升2.5%。

非农就业数据出炉之后，CME“美联储观察”最新调查报告显示今年12月加息几率为79%。

现货黄金在非农发布之后一度自1070附近下挫至1063.50美元/盎司，但之后黄金反弹拉升至1188.60美元/盎司，较隔夜低点反弹40美元，创4月份以来最大盘中涨幅。

货币分析师认为，由于美联储升息预期不太可能再走高，因此他对黄金看多。对黄金市场不利的因素以及对美元有利的因素已经都出现了。

“从走势上来看，黄金市场绝对是受到了很大的打击，但可能最终有理由回升了，我认为美元的涨势在接下去会有所停顿。

不过据彭博社最新调查显示，因预计美联储将于本月首次加息，黄金交易员、分析师连续看空本周金价走势，看空程度达到8月以来最低位。在接受调查的20位黄金交易员及分析师中，6人看涨(30%)，11人看空(55%)，3人看平(15%)。

而在调查中，417名大众投资者中240位，或58%，认为本周黄金将会走高。144名，或35%，认为本周黄金将会再次下滑，另有33位，或8%，认为金价本周可能走平。

市场专家的看多情绪与大众投资者基本相同，在受访的36位市场专家中，19位作出回应，其中11位，或58%，认为本周黄金将会继续走高；5位，或26%，认为本周金价将会走低；3位，或16%，对本周金价持中性看法。

CMC Markets高级市场策略师Colin Cieszynski指出，本周市场没有什么重要的数据，因此市场的焦点将继续回到对美联储升息的预期上。