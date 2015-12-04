想阻碍美联储12月加息 11月非农究竟需要有多差？

本周五(12月4日)晚间公布的美国11月非农就业报告料将掀起本次“超级周”的最高潮，因该份报告是12月15-16日美联储会议之前的最后一份重要报告。市场将密切关注周五发布的美国非农就业数据，以寻找美国货币政策走向的进一步线索。

眼下市场普遍预期美国11月非农就业岗位将增加20万人，失业率料保持在七年半低点5.0%。该数据定于北京时间周五21:30出炉。

美联储主席耶伦(Janet Yellen)周四在国会联合经济委员会发表讲话，称美国可能“已接近应当加息的时点”。解决新增劳动力的就业问题，美国经济每个月需要新增的岗位不到10万个。此话透露了美联储决策者希望看到就业增长的下限。

耶伦表示，近期就业市场显著改善，今年以来平均每月新增就业岗位数量为20万个左右，这比不断吸收闲置劳动力所需的数字高得“相当多”。

德意志银行(Deutsche Bank)经济学家Joseph LaVorgna对于11月非农就业数据的预测为增加14万，他称，“美联储将需要一个‘非常弱’ 的报告，才会选择按兵不动。

LaVorgna表示，“这意味着新增就业需要远低于10万，且失业率上升以及薪资走平。此外，10月强劲的非农就业增长即便出现修正，也不会像以往那样引人注目。”

法国巴黎银行(BNP)经济学家Bricklin Dwyer指出，“我们需要看到非农数据疯狂地向下修正，以及11月就业增幅低于10万。”Dwyer提到过去五年最大一次修正发生在2013年7月，当时下修了5.8万。

东京三菱银行分析师Chris Rupkey表示，“周五数据要非常糟糕才会推迟加息决定，比如平均时薪增速为负值，以及新增非农就业人口在5万-7万之间。”

IHS Global Insight的经济学家Nariman Behravesh表示，“对美联储而言，非农就业若低于15万，并且工资没有增长，他们就可能按兵不动。”

眼下市场预期美联储12月加息的概率超过70%，同时预期首次加息将上调25个基点，这料开启缓慢收紧政策的周期，美国利率在未来数年仍料低于常态水准。

黄金方面，如果此次数据表现强劲，那么美元将受到推动，金价将受打击下跌。不过也有一些分析师认为，市场已经将升息预期计入目前的金价中了，因此即使非农数据表现好，金价的下跌也将是有限的，并且会有回升。

Price Futures Group高级市场策略师Phil Flynn则认为，“很显然，黄金市场承压的主要因素来自美国经济好转，在上个月的非农数据后，市场已经完全认同美联储会在12月升息，对黄金交易员而言，这是最大的恐惧。”

FuturePath Trading的分析师Frank Lesh称，任何强劲的非农数据都将使得黄金承压，因为能推动美元上涨。

不过Flynn认为，如果非农数据强劲，黄金市场的下跌更可能是应激反应，在最先的下跌后，金价可能很快回升，因为市场早已计入美联储加息的影响。