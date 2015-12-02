OPEC本周大会料维持产量不变 油价恐延续跌势

石油输出国组织(OPEC)代表和官员们周二(12月1日)表示，本周五的石油会议将会很艰难。在当前原油需求前景不确定之际，而美联储升息可能进一步压低油价，OPEC成员国却在大幅提高产量。OPEC内部人士和观察人士普遍预期，本次会议将维持原状，延续目前的产量政策。

沙特阿拉伯石油部长欧那密周二抵达维也纳后，对提问拒不回答。当被问及沙特保护市占率的策略是否奏效时，欧那密则反问，“哪个策略？谁说我们正在维持市场占有率？”

一年前，沙特推动OPEC决议增产并保护市占率，来对抗对手供应激增。该政策多少减慢了美国页岩油增长速度，而非OPEC国家的供应明年也料将下滑。

不过，这仍不足以阻止过多的供应继续增加，因为非OPEC国家俄罗斯和OPEC成员伊拉克大幅度提高了石油供应，并且如果西方国家按照预期在明年解除对伊朗的制裁，则伊朗的石油出口也会增加。

相较18个月前高达每桶115美元的水平，当前油价已经腰斩一半以上，降至每桶45美元左右。

另一名OPEC消息人士表示，如果美国12月份加息，推动美元在近期高点的基础上进一步上涨，则油价料将面临更大的下行压力。他认为油价最低可能降至每桶35美元。

多名消息人士指出，在本周的部长级会议之前，OPEC专家代表在上周的维也纳会议上就全球需求前景发表了不同的看法。

据第三名消息人士称，对于OPEC秘书处提出的明年日需求增长125万桶的乐观预期，OPEC中一贯的鹰派成员——伊朗、阿尔及利亚和委内瑞拉，以及偏温和的厄瓜多尔和伊拉克均提出质疑。他们认为实际上石油日需求量仅会增加100万桶，远低于今年可能超过170万桶的增幅。

无人配合减产 价格战火热进行中

当前全球主要产油国毫无减产迹象。数据显示，沙特阿拉伯11月日产量小增至1025万桶，尽管冬季期间国内原油需求通常会下降。

同时，伊拉克石油部周二表示，11月伊拉克石油出口创下日均336.5万桶的纪录高位，大大超过10月的日均270万桶。俄罗斯10月石油日产量增至1078万桶，创苏联解体以来高位。

Energy Aspect分析师周二在报告中称，“预计周五的OPEC会议将维持当前产量政策不变。沙特并不准备减产，尤其是考虑到在OPEC其他主要产油国和重要非OPEC产油国面临财政压力的情况下，共同减产仍遥遥无期。”

该机构认为，沙特只会在行动可能奏效的情况下减产，而鉴于当前库存水平较高，2016年下半年以前这种情况都不太可能出现。

Energy Aspects还表示，“如果我们的预期没错，那么从现在开始的一年，库存水平将下降。这样一来，沙特(或OPEC)只需减产50万桶/日甚至更少，就能使油价上涨30-40美元。”