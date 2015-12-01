欧银宽松在即 黄金低位反弹

全国地产经纪商协会(NAR)公布的数据显示，美国10月NAR季调后成屋签约销售指数月率环比小幅上涨0.2%至107.7，中止了连续2个月的跌势，不过依然远低于市场预期的上涨1.0%，暗示当前房地产市场在年初强劲增长后开始逐渐丧失复苏动能，美股受此影响纷纷出现回落，道指收盘下跌0.44%，报17719.92点，标普500收盘下跌0.46%，报2080.41点，纳指收盘下跌0.37%，报5108.67点。

本周四欧洲央行宣布利率决议，随后欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)将召开新闻发布会。目前市场预期欧洲央行本次会议有很大可能扩大QE，并且亦有可能进一步降低利率。目前欧元兑美元持续承压走低，创七个半月新低1.0563，本周将公布欧洲央行利率决议，欧美货币政策背离持续施压欧元，料该货币对在欧银决议前将弱势震荡，可逢高做空

据彭博调查显示，经济学家一致预测本周欧洲央行(ECB)将再次加强经济刺激计划，不到1.1万亿欧元(1.2万亿美元)债券购买计划的一半，其中大多数经济学家预测还会有更多的措施。欧洲央行现在必须满足投资的期望，同时避免出现投资者厌恶从而可能阻碍欧元区复苏风险。

周一德国国防部长表示，德国将在叙利亚部署最多1200名士兵，市场对中东局势的担忧升温，原油价格小幅反弹，NYMEX原油刷新日高42.57美元/桶， OPEC会议前油价或仍将弱势震荡，隔夜价格再次回落至日内低点41.50附近；同时，现货黄金受助于空头回补上涨1%，但是金价仍接近近六年最低水平，录得两年半来最大月度跌幅，因美国今年年底前将升息的前景推动美元触及多月高位。

欧元/美元分析

日线图上欧元兑美元仍旧处于偏空走势之中，但是近期价格跌势缓慢，技术指标MACD在0轴下方出现“金叉”走势，说明操作上适合逢高做空，低位追空警惕出现空头回补；日内上方阻力关注1.0600、1.0630，若价格不突破1.0600，可在高位做空，突破之后适合在1.0630附近做空，下方支撑1.0560跌破，后市将会下调1.0500整数关口。

英镑/美元分析

英镑兑美元在日线图上出现偏空震荡走势，目前价格在1.5000附近受到支撑之后出现轻微反弹上涨，上方阻力关注1.5100，突破之后有望进一步反弹至1.5130、1.5160，不然短线会出现回落，下方目标关注1.5050，跌破之后可加仓追空。

美元/日元分析

近期美元兑日元处于122.25--123.60区间宽幅震荡，现价自区间高位出现大幅回落，跌至122.70附近，短线走势偏空，下方支撑关注122.55、122.25，操作上适合等待价格在低位出现止跌信号之后逢低买入，止损122.20；若跌破122.20之后反手加仓做空。

澳元/美元分析

澳元兑美元在低位0.7025附近出现反弹上涨之后，目前价格处于0.7165--0.7285区间宽幅震荡，现价关注0.7285附近的阻力，若价格突破可追多，上方目标关注0.7300、0.7345，不然受阻回落，适合做空，目前适合跟踪行情。

原油分析

原油整体走势仍旧偏空，近期在低位出现宽幅震荡，上方阻力关注43.00整数关口，下方支撑关注41.25、40.45，后市价格持稳43.00整数关口之后，短线在低位会出现强劲反弹，不然维持偏空震荡的概率较大；日内多空分水岭关注41.50，现价在低位出现小幅反弹，但是力度较小，上方阻力关注42.00、42.30，届时在高位出现止涨信号，适合逢高做空；若价格跌破下方目标关注41.00、40.50，之后可在40.50低位附近尝试短线做多，价格出现空头回补的可能性较大。

黄金分析

周线图上黄金价格在上方受制于多条均线压力，技术指标MACD处于0轴下方，说明整体走势仍旧处于偏空行情，短线价格跌至1053低位附近之后出现强劲反弹，上方阻力关注1075、1080，下方支撑关注1070、1064，目前处于1070附近窄幅震荡，短线保持偏多走势，操作上做多适合突破1075之后追多，目前做空价格还未出现局部顶部信号。