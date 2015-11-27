金价已足够便宜？一个指标显示黄金可能还要下跌

接近5年低点的黄金(1070.90, 0.90, 0.08%)可能看起来便宜，但是至少有一项指标显示进一步下跌即将到来。

截至本周二，铜今年以来下跌了27%，可能创出2008年金融危机以来的最大年度跌幅，而黄金跌了9.4%。铜的跌幅更加剧烈，反映出市场对中国需求减弱的担心。中国是全球最大的金属消费国。但是，中国也是黄金的一大买家，与印度争做全球最大黄金消费国。

本周纽约商品交易所黄金期货价格是铜期货的5倍多，两者之比达到2011年以来的最高水平。而相比之下，在过去10年里，黄金价格平均为铜的3.7倍左右。

“在整个亚洲地区，随着经济滑坡，珠宝需求也将疲软，”位于新泽西州的Logic Advisors合伙人Bill O’Neill在接受电话采访时表示。“从基本面看，黄金市场看起来并不好，从心理层面看也不佳，而且资金流量也不理想。所以，这是一个负面的‘三连中’。”

截至周二，纽约商品交易所黄金期货已跌至每盎司1,073.30美元。金价在11月18日触及1,062美元的5年低点。黄金市场“很可能试探1,000美元，”O’Neill表示。

交易员将黄金的表现与其他大宗商品比较，包括原油(42.51,-0.53, -1.23%)，观察黄金是否保持其价值。

基金经理们押注黄金将进一步下跌。黄金支持的交易所交易产品的资产已跌下跌跌至2009年以来的最低水平。美国政府的数据显示，对冲基金自从8月以来首次对黄金持有净空头头寸，因多头仓位缩减至近7年来最低水平。