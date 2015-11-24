美联储决策层缔结统一战线 黄金低位企稳战战兢兢

国际现货黄金周二(11月24日)亚欧盘中震荡上行，俄罗斯击落土耳其战机会，避险情绪推动黄金一度刷新日内高点1075.40美元/盎司。美联储主席耶伦周一的言论令市场更加确信联邦公开市场委员会（FOMC）将在12月的会议上加息，美元指数一度上探4月13日以来高点99.98，黄金承压跌向上周触及的逾五年半低点1064.84，最低触及1066.80美元/盎司。

美联储12月加息成为市场的一致预期，黄金上周触及五年半低点后暂企稳，但在加息前，黄金难以扭转基本面利空的压力。

土耳其击落俄罗斯战机 黄金触及日内高点

据外媒报道，土耳其军方称在该国靠近叙利亚边界处击落一架俄罗斯战机，这也引发俄罗斯和土耳其金融市场剧烈波动。

土耳其军方表示，“遭击落的战机在被警告的情况下仍然侵犯领空，该战机在五分钟内得到土方十次的警告，但并未理会。”

英国天空电视台网站等多家外媒也指出，土耳其方面用F16击落了这架军机，因为它“侵犯了土耳其领空”。

随后，俄罗斯国防部证实，俄罗斯一架苏－24战机周二在靠近土耳其边境的叙利亚一侧坠毁，可能是被击落的。

俄罗斯在叙利亚发动军事行动以来，关于俄战机侵犯土耳其领空的报道曾多次出现。英国媒体今年10月就曾报道称，一架俄罗斯的战机怀疑飞入土耳其领空被后者击落。土耳其政府多次指责俄飞机侵犯了靠近叙利亚的土耳其领空，向俄方提出强烈抗议。总理达武特奥卢曾警告称，“土耳其将会毫不犹豫地击落侵犯该国领空的飞机。”

在土耳其击落俄罗斯战机的消息传出之后，市场的避险情绪有所上升，国际现货黄金小幅上扬，刷新日内高位至1075.40美元/盎司。

美国经济数据稍逊预期 黄金低位企稳

美国金融数据公司Markit周一(11月23日)公布的一份行业报告显示，美国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值为2013年10月来最低，且低于预估。具体数据表明，美国11月制造业采购经理人指数(PMI)初值为52.6，为2013年10月来最低，10月终值为54.1。路透调查访问的分析师预测为53.9。

Markit首席经济学家威廉姆森(Chris Williamson)指出，从本次制造业数据来看，国内需求虽然维稳，但全球经济疲软和美元走强对工厂订单造成一定不利影响。不过即使制造业增长动能在10月之后有所丧失，但产出分项表现依然稳固，应该可以支撑美国经济在第四季度得到稳定增长。

全国地产经纪商协会(NAR)随后公布的数据显示，美国10月NAR季调后成屋销售年化月率下降3.4%至536万户。9月成屋销售数据保持555万户不变，为2007年以来第二高位。

美国10月成屋销售数据下滑超过预估，其中房价攀升最快的地区销售下降也最为严重，不过整体房产市场依然稳固。

美国10月成屋销售同比增长3.9%，即使出现环比下滑，成屋销售数据依然维持在年内均线上方，同时也逼近8年内的纪录最好表现。

华尔街日报社点评美国10月成屋销售数据称，美国10月成屋销售数量从9月高点下滑，主要原因是房价攀升远快于居民薪资增速，且房屋库存量减少，这在一定程度上抑制潜在买家购买房屋的动力。

上述数据发布后，美元指数上扬触及七个半月高点99.99，随后逐步回落。

多数大型银行仍认为，因美联储将开始加息，而欧洲央行(ECB)的政策方向则相反，未来几个月欧元/美元将跌向平价水平，美元指数也因而将进一步上扬。

耶伦令市场确认加息 美联储决策者统一战线形成

美联储主席耶伦周一表示，就业和通胀继续增长将为加息提供理由，首次加息之后的路途将是循序渐进的；她十分清楚储户的失望情绪，但激进的紧缩政策仅仅会在短时间内有利于储户，过于激进的加息将削弱经济扩张。

此前，旧金山联储主席威廉姆斯在上周六表示，假如美国经济不令人失望，12月加息的“概率很高”。他还声称，美联储(FED)可能在短期内加息，但加息的步伐应该缓慢。市场普遍预计，在FOMC 12月15-16日在华盛顿召开会议的时候，美联储官员将把基准联邦基金利率提高25个基点，这将是美联储近10年来首次加息。

目前，在美联储决策机构联邦公开市场委员会（FOMC）成员中，包括耶伦、费希尔、杜德利三巨头在内，多数官员讲话支持12月加息，但FOMC委员，芝加哥联储主席埃文斯态度反复。埃文斯在10月非农报告后，改变了此前美联储应该在2016年中期加息的观点，首次表示“12月升息绝对有现实的可能性”， “将以开放思维去参加FOMC会议”，但他随后却表示， 联储接近但并未完全实现充分就业目标，过早将货币政策正常化的代价高昂；需要在升息之前看到通胀上升，可能要等到明年一段时间后美国通胀才会持续攀升，预计2018年底通胀率仅略低于2%；首次升息后将需评估“许多因素”，因升息将令达到2%通胀目标更加困难。

总体上看，美联储多数官员站在耶伦一边，支持年内加息，若未来公布的经济数据继续向好，支持加息的阵营可能扩大。

黄金前景分析 加息前仍需谨慎

美联储加息成为一致预期，市场对此已有相当反应，金价在上周触及逾五年半低点后暂企稳。

巴克莱(Barclays)分析师在周一称，金价在当前水平及1000美元之间，ETF投资品对价格的影响有限，但如果黄金跌破该区间，卖出可能加速。在11月13日至19日一周期间，全球黄金ETF流入了2.9吨，结束了11月初以来连续的流出。

巴克莱预期，金价在1000-1100区间时，黄金ETF仅被买入90吨，这意味着在当前的价格区间内，仅有较少的持有量受到的影响。然而，巴克莱预计黄金在900-1000美元/盎司区间时ETF的流入量为716吨。黄金若跌破1000美元/盎司将面临抛压。

技术面看，黄金仍处于10月15日以来的下行趋势中，在加息落地前，投资者仍需保持谨慎。黄金下行的初步目标位于1064.84，进一步目标位于1050.00，更关键目标位于1044.00美元/盎司；黄金上行的初步阻力位于1075.00，进一步阻力位于1080.00，更关键阻力位于1088.00美元/盎司。