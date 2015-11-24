欧美央行背道而驰 欧元兑美元逼近平价

巴克莱资本做出了基本面前景对欧元/美元盘中价格在本周，标志着在1.0520与位于附近的1.0460支撑位，下一个目标水平最接近的下行目标。让我们来看看使用上的支持和阻力水平的技术分析的方法，这个预测。欧元/美元：约一流水平的多向下降趋势。盘中价格（H1）位于下方的SMA 100与一个周期（SMA-100），并与在主下降趋势的一段200的SMA（SMA-200）。价格位于下面的关键反转水平：的1.0680阻力水平，位于100-SM​​A / 200-SM​​A之间在小学和图表上的降序主上行之间的边界，并

支撑位1.0591，比100-SM​​A / 200-SM​​A低得多在初级下行。

德拉吉在法兰克福的银行业会议上特别提到已经处于负值的欧洲央行存款利率，暗示该行或进一步下调存款利率。德拉吉还强调了欧洲央行债券购买计划的权力，暗示扩大购债有可能成为新的刺激计划的一部分。

德拉吉表示，“如果我们认定目前的政策轨道不足以实现我们的目标，那么我们将尽快推行必须采取的措施来推升通胀。”该鸽派言论促使欧元大幅下跌。

德拉吉目前有两种选择：一是进一步降息，二是扩大QE规模。目前，该央行每月购买价值600亿欧元的债券。

与此同时，美联储或将在今年12月进行近十年来的首次加息。

这意味着，美联储与欧洲央行的货币政策将出现严重分化。欧洲央行或将在12月3日的会议上决定进一步放松货币政策，这将导致欧元走软，并提振美元。同时美联储或在12月16日的会议上决定加息，进一步推升美元指数。

上一次欧元兑美元处于平价水平是在13年前。在2008年7月，欧元兑美元触及峰值1.60。

高盛分析师预计，今年年底前，欧元兑美元或将跌至平价水平。其它一些机构则认为，明年初才会跌至该水平。

法国巴黎银行的首席经济学家Paul Mortimer-Lee表示，虽然欧元兑美元或在12月将向平价方向挺进，但是一旦欧洲央行和美联储行动靴子落地后，欧元兑美元或将短暂反弹。

他表示，“因此，明年才会真正达到平价水平。不管怎样，终会跌至平价。”

美元升值促使美国进口商品价格更加便宜，同时美国人出国旅游将更划算。但是，美国的跨国公司的海外盈利将减少。



