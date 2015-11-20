无视商品价格疲软澳元刷新两周高位

澳洲联储经济分析主管希思在今日早间接受采访时表示，澳洲劳动力市场正在改善，澳洲联储预期失业率将下降。

希思表示，关于就业方面的增长，实际上在过去几年里，家庭服务业一直稳步增加了就业机会。他表示，尽管失业率增加，劳动力市场产能过剩，基于早期经历的重大结构性变化，失业率并没有像预期的增加那么多。希思说，在贸易周期中澳洲经济表现良好，这一贸易周期旨在强调拥有一个强大可靠地宏观经济政策框架并追求改革来使经济有效适应环境的变化。他说，澳元贬值有助于提高贸易商品和服务行业的竞争力。澳元贬值对服务净出口影响最大，正如对经济的影响一样，对出口行业的发展也做出巨大贡献。他还表示，对这一时期做出贸易预期十分困难，考虑到目前出现了前所未有结构性变化，最明显的是中国经济地位日益重要以及关于多久才能带动大宗商品市场需求增长的不确定性。

另外，日本央行行长黑田东彦昨日在新闻发布会上表示，尽管受到出口与生产受到新兴经济体放缓影响，日本经济正在温和复苏，处于良性循环中。从长期角度来看通胀预期似乎在上升，不过有些指标最近显示进展相对疲弱。他同时表示，通胀率可能在2016财年下半年左右达到2%，不过确切时间可能随油价变化，仍有理由相信企业将提高价格，因此物价趋势不会受影响，因均衡通膨率和其他调查显示疲弱迹象，通胀预期方面趋于谨慎，目前日本央行仍致力于在两年的时间框架内尽早实现2%的通胀目标。日本央行将检视经济与物价面临的上、下档风险，并适宜地调整政策。他认为，无需调整通胀预期长期上升的基本观点。

今日需要关注的数据有，德国10月PPI月率、英国10月政府收支短差、加拿大10月CPI月率和欧元区11月消费者信心指数初值。

黄金/美元：黄金昨日震荡上行，收复1080关口，现汇价交投于1083附近。美元指数昨日自7个月高位回落是支撑黄金大幅反弹的主要原因。此外，观点模糊的美联储会议纪要令黄金的空头失望，空头回补也对黄金构成了一定的支撑力量。不过黄金的反弹空间或将有限，美联储12月的加息预期将限制黄金的反弹空间。今日关注1090附近的压力情况，下方支撑在1072附近。

美元/日元：

美元/日元昨日大幅下挫，失守123.00关口，现汇价交投于122.80附近。除美元指数昨日在获利回吐的打压下回落对汇价构成压力外，时段内日本央行公布的利率决议维稳，并维持每年80万亿日元货币基础增幅不变也对美元/日元构成了一定的压力。今日关注122.00附近的支撑情况，上方压力在123.50附近。

澳元/美元：

澳元昨日大幅攀升，一度收复0.7200关口，现汇价交投于0.7190附近。美元指数昨日重挫，一度失守99.00关口是支撑澳元刷新两周高位的主要原因。虽然大宗商品价格持续低迷，但美国渐进加息的可能性令美指回落抵消了大宗商品价格暴跌对澳元产生的不利影响。不过澳洲联储12月有降息的可能与美联储可能加息的强烈对比将限制澳元的反弹空间。今日关注0.7280附近的压力情况，下方支撑在0.7100附近。