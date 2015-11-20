“耶伦看涨期权”--美股上涨的拦路虎

美国股市本周连续大涨，将之前的跌势尽数收复，投资者似乎又看到了牛市来临时的韧性。不过，高盛(Goldman Sachs)策略师们警告称，“耶伦看涨期权”恐将限制2016年美国股市的涨幅。

高盛在最新的分析报告中指出，“耶伦看涨期权”可能很快取代“伯南克看跌期权”，成为美联储的标准作业程序。这对于美国股市来说不是什么好消息。

该行表示，“耶伦看涨期权”意味着，随着经济和股市走强，美联储将倾向于提高利率，进而会限制股市的涨势。这与“伯南克看跌期权”刚好相反，后者意味着股票投资者会幸免于市场大幅下跌，因为美联储会放松政策以遏制跌势。

策略师Charles Himmelberg在分析中指出，“可以说，这一向紧缩立场转变的拐点将于2016年到来。”

在这个以美联储主席耶伦命名的假设情景下，股票和其他高风险资产的上涨“可能会遭遇不那么宽松的货币政策”。这与大家认知中的美联储在伯南克掌管下时的行为模式相反。

在一定程度上有鉴于此，Himmelberg和他的同事认为美国股市2016年“上涨空间有限”。具体来说，高盛的策略师们预测，标普500指数明年将达到2100点。该指数周四收盘报2081.24点。

在另一份报告中，该集团的经济学家表示，他们对美联储政策的看法，十年来第一次比金融市场更偏紧缩。

以首席经济学家Jan Hatzius为首的这支高盛团队认为，美联储今年12月份将初步加息0.25个百分点，明年加0.75-1个百分点。

“市场价格面临的风险是加息次数更多而不是更少，这是十年来我们头一次比市场对紧缩进程的看法还要激进，”Hatzius和经济学家Jari Stehn在11月18日的报告中称。

根据彭博的计算，芝加哥联邦基金期货市场的交易员总体上押注美联储2016年加息不超过0.50个百分点。他们认为下月加息可能性在65%以上。该计算基于如下假设：首次加息后，实际联邦基金利率平均水平为0.375%。美联储自2006年以来还未曾上调利率。其目前的联邦基金利率目标是0-0.25%。

高盛分析师们称，随着美联储加息，10年期美国国债收益率到明年年底将升至3%。