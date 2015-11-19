FOMC会议纪要后黄金小幅反弹 加息预期限制上行空间

国际现货黄金周四（11月19日）亚欧盘中小幅反弹，一度刷新日内高点1079.27美元/盎司，但北京时间周四凌晨03:00美国联邦公开市场委员会（FOMC）10月货币政策会议纪要进一步稳固了近期高涨的加息预期，黄金反弹的高度仍受限。

美联储官员周三继续继续宣称在实施近七年的零利率后，12月加息有现实的可能性，克利夫兰联储主席梅斯特和亚特兰大联储主席洛克哈特均表示，对美联储顺利加息持有信心，尽管存在对市场产生剧烈反应的担忧。

悉尼Ayers Alliance首席投资官Jonathan Barratt表示，“我确信加息的开始意味着美元将相对走软，因投资者的资金从美国流向其他地区和其他种类的资产。”他补充道，加息也将增加黄金的抗通胀需求。

美元周四亚市时段回撤，投资者在其升向七个月高点时锁定利润，尽管美联储10月会议纪要和官员的评论意味着加息正在临近。

美国10月房屋开工年率降至七个月低点,拖累多户型住宅建设急剧下降,但建筑许可激增表明,住房市场仍然在稳固的基础上。

周三公布的经济数据显示，受多户型住宅建设急剧下滑拖累，美国10月新屋开工跌至七个月低点，但营建许可激增，住房市场基础仍然稳固。

与此同时，南非的金矿有限公司周四表示，正考虑将其位于加纳的Damang矿山进行维护和保养，直至金价恢复。