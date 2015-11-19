欧元、日元和英镑的关键支持阻力位分析

周四(11月19日)在最新的分析中，对于欧元/美元、美元/日元、英镑/美元的关键支持阻力位进行了分析。

欧元/美元：收高或将引发看涨RSI背离

阻力位

第一阻力位：11月16日中轴线位置1.0719

第二阻力位：11月16日高位1.0779

第三阻力位：11月12日高位1.0830

支撑位

第一支撑位：11月18-19日走势76.4%的斐波那契回撤位1.0641

第二支撑位：11月18日低位1.0617

第三支撑位：4月5日低位、布林带下轨1.0571/69

美元/日元：RSI看跌背离

阻力位

第一阻力位：亚市高位123.64

第二阻力位：8月12日低位123.79

第三阻力位：8月20日高位124.16

支撑位

第一支撑位：11月16日低位122.23

第二支撑位：11月16日中轴线位置122.78

第三支撑位：云图转换线位置123.00

英镑/美元：正突破关键的1.5262阻力

阻力位

第一阻力位：55DMA均线阻力1.5311/17，11月2-6日跌势61.8%斐波那契回撤位

第二阻力位：200DMA均线1.5343

第三阻力位：云图基准线、11月3日低位1.5354/60

支撑位

第一支撑位：小时阻力位1.5249

第二支撑位：亚市低位1.5228

第三支撑位：11月18日低位1.5188