黑客组织向ISIS发动网络战争 截获300万比特币钱包

国际黑客组织“匿名者”16日发布一段视频，宣布向极端组织“伊斯兰国”发动网络战争，以报复后者制造的巴黎恐怖袭击事件。

这一黑客组织同时表示，其成员发现一个据信属于“伊斯兰国”的网络钱包，其中存有300万比特币，可能与巴黎恐袭有关。

【“追击到底”】

“匿名者”黑客组织16日在网络上通过一段视频对“伊斯兰国”宣战，称将对其成员的每一个网络账户追击到底，以报复这一极端组织制造的巴黎恐怖袭击事件。

巴黎13日晚遭遇系列恐怖袭击，遇袭地点包括体育馆、剧院和餐馆等至少6处地点，导致至少129人死亡、352人受伤。

在“匿名者”发布的这段视频中，一名黑衣人头戴面具，像电视主持人一样面对镜头发表讲话。新华国际客户端报道，这个人的声音经电脑处理，听起来有些嘶哑。

这名蒙面人说道：“全世界各个角落的‘匿名者’成员将对你们追击到底。法国11月13日晚遭到一系列恐怖袭击，而你们，‘伊斯兰国’宣称是幕后黑手。我们将对你们展开规模最大的行动。”

这名蒙面人同时说：“战争已经开始，准备迎接大规模的网络攻击吧。”

这段视频在网络上颇受关注。截至16日下午，它的点击量已超过130万次。

【截获“钱包”】

“鬼影”负责人在巴黎恐袭事件发生后接受一家比特币新闻网站采访，谈及这一组织对“伊斯兰国”的网络攻击和监控。当被问及恐袭发生前，这个黑客组织是否发现任何征兆时，这名负责人给予肯定回答。

这名负责人说：“是的，我们的确发现了袭击发生前的一些征兆。现在，我们正在帮助调查人员搜集有价值的证据。由于调查仍在进行中，我暂时不能透露更多细节。”

这一说法与德国媒体先前的报道内容一致。《德国之声》曾报道，“伊斯兰国”正在试验使用比特币和黄金，以躲避资金监控。

【适得其反？】

“匿名者”黑客组织对“伊斯兰国”宣战后，一些网络安全专家对这场网络战争的效果表示质疑。他们担忧，“匿名者”突然出来搅局，可能会影响警方和情报部门的调查。

新华国际客户端报道，法国网络安全专家奥利维耶·劳雷利警告说，黑客们追查并销毁“伊斯兰国”成员的网络账户可能会起反作用。

根据劳雷利的说法，警方通过调查“伊斯兰国”各成员的网络账户，分析其中存在的联系，可能为恐袭案调查提供重要线索。但如果“匿名者”黑客侵入并关闭这些账户，调查将无法继续。

他同时表示，即使“匿名者”关闭了“伊斯兰国”成员的所有网络账户，效果恐怕也只是暂时性的。“这个账户如果被关，再重新开一个就可以了，”劳雷利说。