油价还要跌？一迹象暗示油市前景非常不妙

由于石油以美元计价，因此美元走高将推高以其他货币进口石油的成本。亚洲两大经济体--中国和日本经济疲软也拖累油价。此外石油交易员对今年和明年油价前景的看法愈发悲观，数据显示，执行价在每桶40美元、35美元、30美元、甚至25元的卖出期权规模过去四周跳增。

美国原油期货价格距离年内低点不远，而且相比8月开始这波涨势所及高位，跌幅超过15%。这波涨势曾经引燃市场预期，认为由2014年6月开始的油价跌势可能接近尾声。如今，路透数据显示，美国原油期货看跌期权持仓量过去四周激增。

“趋势是你的朋友，而现在的趋势是下跌。看起来非常偏空，”海峡石油化工控股有限公司原油部门总经理Oystein Berentsen表示。“我们看到更多生产商在抛售，甚至在这些低价水准也不例外，”他补充称。

路透的数据显示，行权价为每桶40美元的1月美国原油看跌期权合约从8月的不及1000张，升至逾1.8万张；行权价为35美元的12月看跌期权合约从10月中的不及1万张，升至近2.5万张；行权价为25美元的12月看跌期权合约则超过1.3万张。

交易员似乎还在为明年油价下跌调整好持仓，行权价为30美元的2016年3月美国原油看跌期权合约接近1.2万张，而8月前还近乎为零。

布伦特原油期货的仓位情况也类似，行权价为每桶40、35、30甚至25美元的2015年12月至2016年6月布兰特原油看跌期权合约，在上月均大幅增长。近月布伦特原油期货目前在每桶44美元左右。

“由于美元走强，加上对新兴市场增长的担忧，大宗商品价格仍不太可能在年底反弹，”澳新银行表示。该行说的美元走强是指，受有关美联储(FED)将很快升息的预期提振，美元指数大幅走高。