巴黎空袭缓和供应 原油获喘息反弹

原油：

周一中东地区地缘政治风险加剧为油价提供支持，两地原油结束半个月跌势双双录得反弹。美国NYMEX12月原油期货收涨1美元，涨幅2.45%，报41.74美元/桶；ICE布伦特12月原油期货上涨0.2%，报44.56美元/桶。

上周六法国爆发恐怖袭击事件后，法国为打击恐怖势力，隔夜对叙利亚境内的伊斯兰国（IS）实施空袭。中东地区的地缘政治紧张局面对于原油无疑是一利好因素，特别是国际社会进一步打击中东地区原油走私以及攻击伊斯兰国位于叙利亚和伊拉克的原油设备以减少原油产量，从而缓解短期供应过剩的不利局势，支持油价反弹。另外，西方联军可能计划开始攻击IS控制的油田和炼油厂，这也将重创叙利亚原油供应。

根据美国能源信息署（EIA）周一报告显示，料美国12月页岩油产量将连续八个月下降，预计日均产量下降11.8万桶至495万桶。同时，美国能源部（DOE）资料显示，相较今年非OPEC产油国增加110万桶/日，2016年预计下降30万桶/日，为八年来首次下将。有机构表示，原油供应过剩缺口可能要到明年下半年才会逐渐消除。但在此之前原油供需不平衡的现状会持续存在。

尽管巴黎事件对原油有支撑作用，但进入本周初市场已经基本消化该事件带来的影响。而上周四虽然OPEC显示原油产量连续第三个月下滑，但OPEC成员国对于减产问题并没有达成共识，原油库存恐将持续增加，而且美元不断走强也打压以美元计价的大宗商品，料原油在暂时反弹后可能会持续下行。

美元指数：

周一市场重归美联储加息预期问题上，加上近两日避险情绪推升令美元指数重新站上99关口，盘中一度触及七个月高位99.42。隔夜美国数据较少，虽然美国11月纽约联储制造业指数录得-10.74，低于预期-5，显示出制造业的疲软，但对美元影响较小。当前投资者等待本周晚些时候的美国重磅数据和会议纪要中寻找更多有关加息的信号。今日开始，消息面逐渐开始增多，周二重点关注美国10月CPI和核心CPI年率/月率，预计美国10月CPI月率增长0.2%，年率将增长0.1%，若数据向好将持续提振美元，反之打压美元。还有美国产能利用率和NAHB房价指数数据亦需得到关注。

技术分析

美国原油：

日图：隔夜虽反弹，但42关口上方的阻力较强，可能会打压油价重启跌势。

4小时图：阳烛暂冲破近期下行走势，但反弹有限，或有望重返该趋势线下方。

小时图：自两个半月低位40附近短暂反弹至41关口上方，随后又延续此前震荡下跌走势。

综述：整体弱势未发生改变，日内操作上建议于42附近做空，止损设于42.50，先看41，再看40.50。

布伦特原油：

日图：隔夜小幅高收，但仍位于整理区间底部（46附近）下方，倾向进一步下滑。

4小时图：自50.80高位以来的震荡下行走势维持完好，均线依旧呈空头排列。

小时图：虽从43.30附近反弹至44.90一线，但未破前高（45附近），且当前略回落仍延续下行走势。

综述：布油反弹乏力，操作建议于45附近做空，止损设于45.40，先看44.20，再看43.50。