巴黎恐袭及低迷数据打击亚币 人民币亦走软

周一（11月16日）亚太时段，多数新兴亚洲货币下跌，巴黎的恐怖袭击和日本低迷的经济数据使投资者逃离风险较高资产。

日内人民币也略微下跌，尽管有迹象显示，人民币几乎肯定可以加入国际货币基金组织(IMF)的货币篮子。

韩元在国内股市外资持续卖盘的打压下跌至6周低点，印尼盾跌至近4周低位，因该国公布的10月进出口数据令人失望。

与此同时，泰铢走软，但因数据显示泰国第三季度经济增长强于预期，泰铢得到一些支撑。

亚洲股市下跌逾1%。此前巴黎遭遇恐怖袭击事件，逾130人遇难。

澳洲联邦银行(CBA)驻新加坡的亚洲外汇策略师Andy Ji表示，预计亚币将维持疲弱态势，恐怖袭击事件令美元更加强劲。

Ji表示，美联储（Fed）12月召开政策会议时，可能不会考虑巴黎恐怖袭击事件，美联储料在12月升息。

美联储12月升息预期升温，令新兴亚币承压。

由于海外前景的不确定性损及国内企业投资，日本经济在7-9月再度陷入衰退，这让政策制定者面临压力，需要出台新的刺激举措以支撑脆弱不堪的经济。

本交易日韩元下跌逾0.9%，兑美元位于1174.7，为10月5日以来最低。印尼盾兑美元下跌0.6%至13740，为10月21日以来最低。

印尼10月出口及进口下跌幅度超过预期，但贸易顺差高出市场预估。此外，日内印尼股市也下跌将近1%。

官方雅加达银行间即期美元汇率报13732，较上一交易日的13633贬值。