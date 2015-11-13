比特币突然发飙背后的玄机

沉寂了一年多的比特币上周突然大涨，随后又现断崖式下跌，赚足了市场的眼球，比特币疯涨暴跌背后究竟有何玄机？

11月4日阴云来袭，把前一天的阳光驱赶得无影无踪在这种神秘的天气里，果然有“妖”兴风作浪——比特币一路呼啸冲过400美元关口，直逼500美元一线，上次比特币冲击这个价格还是在2014年8月份。然而，比特币价格随后又掉头向下，一泻千里，大量抛盘打压其价格重挫26%，至368美元。

仔细分析此轮行情，固然存在价格大幅上涨后有获利回吐的合理性，但如此大规模的抛售已经不能用常态交易水准来衡量，简直是欲把买盘全部摧毁，好将资产价格拉低并重新定价。疯狂了一个月的比特币上演的断崖式下跌行情，再次暴露出其投机的本性。

比特币诞生于2009年1月，曾号称是“互联网金融的伟大实验”。比特币具有的“去中心化”和“稀缺性”两大特点彻底根除了央行无限超发货币、导致隐形通货膨胀的弊端。因此，一诞生就颠覆了人们的传统货币观念，很快拥有了广阔的市场。

2013年前后，比特币发展很快，一些国家开始允许现实货币兑换比特币，许多投资大量涌入比特币市场，一度冲击现行货币发行体制，甚至出现了取代现行全球货币制度的呼声。在2013年迎来比特币盛世之后，比特币度过了负面消息不断的一年，先是各国央行如临大敌，许多国家表态不承认其货币地位。继而比特币交易所Mt. Gox申请破产让其遭受的打击达到顶峰，之后比特币交易价格一直在200—300美元之间徘徊。

这个曾经的互联网金融明星一度星光黯淡，寂寂无闻。进入2015年以后，比特币似乎有志于光复往昔的荣光。特别是自今年9月底以来，比特币开足马力连涨7周，为2013年11月以来最长连续上涨时间，最高价格较今年1月的低点上涨123%，近一个月以来的价格上涨则达70%。目前尚不知今后比特币价格走向何方，但是比特币已经成为世界上最受欢迎的互联网虚拟货币却是不争的事实。

位于英国的科技行业并购咨询机构Magister Advisors在调查了全球三十家领先的比特币公司后声称，这些公司一致认为比特币将在未来15年内成为全球第六大储备货币。比特币是一种虚拟货币，用户可以用它在线交换商品和服务的信用额度，而所谓储备货币则是由政府和机构大量持有作为外汇储备的货币，从这个意义上讲，比特币完全可以充当储备货币使用。

业内人士发布的关于这种神秘货币未来前景的乐观预测固然不足以把比特币推上上周的过山车，但是，既然作为一场伟大的互联网金融实验，比特币推动的技术创新确实为现实金融领域带来福音，而这种创新才是最近价格大幅上涨的主要推手。

在中国8月汇改以后，股市动荡的冲击造成大量资本流出。一些分析人士认为投资者为了避开中国的资本管制，或许利用比特币转移资金，加之中国政府资本管制的加强也可能会刺激比特币价值的上涨。比特币行业媒体Bitcoin Magazine报道称中国市场引领了比特币价格的上涨，证据是中国区比特币交易价格比欧洲和美国高出10—15美元，中国比特币交易所BTCC在11月12日宣布接受客户人民币账户直接存款之后，比特币价格扶摇直上。但是，中国对于比特币平台的监管一直比较严密，最新的消息显示，一家名为伊世顿的贸易公司曾经考虑使用比特币将资金转移至海外，最终由于绕不开实名制管制而放弃了这一计划。

此外，近期欧美放松比特币政策这种正面利好消息或许也是比特币上涨的诱因。今年以来，包括美国以及欧洲在内的多个国家对比特币的监管政策开始放松。美国商品期货交易委员会(CFTC)9月发布文件首次把比特币和其他虚拟货币定义为大宗商品，这意味着比特币拥有了正式的商品地位，可以像黄金、石油一样进行交易。

10月底，欧盟法院裁定比特币和传统货币一样免征增值税，这让比特币能够在同一平台上和传统货币平等竞争。这些措施似乎预示着比特币终于引起了金融机构的注意，正在一步步走向光明。

说实话，比特币的存在可能令正统权威的货币当局心情不爽，比特币能够大行其道更会彰显现行全球货币制度的不足之处。不管各国央行对比特币是无情封杀还是谨慎观望，比特币这种虚拟货币一经问世就绝无对其视若无物的可能，即使仅仅作为一种“另类”存在，至少也会促使人们对现有全球货币体系进行反思。不过，比特币发展过程的一大重要贡献还是推动了技术不断创新，最新取得的成就是区块链技术。在这个推崇创新的时代，仅仅这点创新已经足以超越比特币本身对金融界的贡献了。

事实上，比特币本轮上涨主要是受到背后的技术——区块链的推动。区块链是IT企业在过去十年里最重要的进步，是所有比特币交易公开透明的分类账，有望成为金融交易默认的全球标准分布式账户，这是比特币真正有价值的地方。

最近全球各大投行及很多金融机构都在关注区块链技术，比特币也只是作为区块链技术的衍生品，才凭借其真实透明性受到了众多投行以及金融机构的关注。由高盛、摩根士丹利参与的一个旨在探索金融界利用分布式账户可能性的项目致力于藉此改善证券、衍生品以及贷款等业务。今年9月，包括美国银行、花旗和德意志银行在内的13家银行机构同时加入了该项目。调查显示，未来24个月全球排名前100家金融机构计划在与区块链相关的项目支出10亿美元。区块链如此受到热捧，是由于未来前景不可低估。除了金融机构，公共分类账还有很多用途。

一家知名奢侈品公司正在尝试利用这一技术应对令人头疼的仿冒问题。对于很多人来说，分类账才是真正的前景所在，比特币本身只不过是一个壳。很显然，正是得益于比特币背后的区块链技术，知名金融企业对比特币兴趣和接受程度增加，才推动投资者看涨比特币。在行情推动下，上百亿资金涌入比特币市场。据火币网提供的数据显示，平台10月交易量近1000万个，环比增长近3倍；10月交易额高达213.8亿元，环比增长4.5倍。沉寂一年的比特币在区块链技术的推动下出现了大涨，数字货币在年终岁尾上演的神话最有意思的部分在于技术创新，这是传统货币从未有过的经历。

当然，无论何种原因，本轮比特币上涨仍脱不了投机炒作的干系，以上种种理由也给了炒家投机炒作的题材。比特币的剧烈波动同样引人瞩目，也招致严厉指责，一些投机分子在比特币上大肆炒作牟利助长了风险的积累。在现阶段，大约九成的比特币被投机者持有，投资者一定要清醒认识比特币的投资风险。

事实上，在没有成为成熟的货币之前，这种虚拟货币一直会存在炒作的风险，而成为真正的货币以后，就一定会被纳入监管范围，因为在当前的时代，没有任何货币可以避开政府监管。