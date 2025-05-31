Quick Trade Manager (zh)

🚀 Quick Trade Manager (QTM) 是一款强大的MT5图表快速交易工具，完全支持自定义（合成）交易品种。

QTM 扩展了图表上的快速交易功能，让一键交易更加方便。支持根据预设的风险百分比自动计算仓位大小。完全兼容任何自定义（合成）交易品种。例如，您可以使用QTM在秒周期图表、Renko图表或任何其他用户自定义构建类型的图表上进行交易。





📌 您可能还需要 RS Trade Copier — 超快的本地跟单系统，配备完整的图形界面。设置仅需约1分钟，无需手动输入账号。支持MT5与MT4之间的任意组合复制。





📋 QTM的主要功能

✔️ 快速交易面板

启动QTM后，图表上将出现一个便捷的买入/卖出市场订单开单面板。该面板与标准MT5快速交易面板类似，但支持所有自定义交易品种。

✔️ 订单和仓位管理

按住 CTRL 键可轻松拖动SL/TP水平线。

按住 SHIFT 键可移动挂单开仓水平线。

使用弹出按钮快速关闭/删除订单或取消SL/TP。

✔️ 直观的订单选择功能

当图表上仓位较多时，可使用TAB键和鼠标滚轮依次选择。所选订单的详细参数会显示在图表上，方便识别和操作。用户可以仅修改选中的仓位，而不会影响其他订单。

✔️ 一键规划订单

市场订单 按下 CTRL+SHIFT 并单击图表，进入市场订单规划模式。在此模式下，用户可通过按住 CTRL 键拖动SL/TP水平线。订单手数会根据预设的风险百分比自动计算。Buy/Sell按钮颜色会根据SL位置变化，防止错误下单。

挂单 按下CTRL+SHIFT并双击图表，进入挂单规划模式。此时会出现挂单价格线，按住SHIFT键可移动开仓价格线。SL/TP水平线通过按住CTRL键进行拖动。订单类型和手数将根据SL位置自动调整，按钮颜色也随之变化，有效避免错误操作。

✔️ 高级风险管理设置

用户可设定每笔交易的最大风险百分比，预设默认SL/TP水平线，并可启用盈亏平衡（Breakeven）和追踪止损（Trailing Stop）功能，保护已有利润。

✔️ 灵活、便捷的界面

可调整面板大小和文字尺寸，选择字体，并可隐藏信息显示行，保持界面简洁。

⚡ 热键

内置完整的快捷键组合，帮助用户在图表上快速管理订单和仓位。

按住 CTRL+SHIFT 并单击图表以进入市价订单规划模式。

按住 CTRL+SHIFT 并双击图表以进入挂单订单规划模式。

按住 SHIFT 并拖动价格线。

按住 CTRL 并拖动 SL/TP 线。

按住 TAB 并滚动鼠标滚轮以选择所需订单。

按住鼠标左键并按下 [B] 键以放置买入订单。

按住鼠标左键并按下 [S] 键以放置卖出订单。

按住鼠标左键并按下 [Q] 键以显示/隐藏交易面板。

按 ESC 键取消当前操作。

📌 Quick Trade Manager让交易更简单、更便捷、更安全，只需几个简单操作即可实现全面的风险控制和订单管理。