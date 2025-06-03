Watson Envelope 指標（MT5）– 動態趨勢信號



Watson Envelope 指標（MT5），由 Lux Algo 開發，使用核回歸技術來建模價格行為並生成動態包絡線。與簡單的移動平均不同，此工具能夠實時調整，清楚地顯示隨市場波動變化的支撐和阻力區域。

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Watson Envelope 指標信號



Watson Envelope 指標（MT5）會在價格觸及其動態包絡線時生成交易信號。這些包絡線會根據波動性進行擴展或收縮。當價格到達上方包絡線時，會出現紅色向下箭頭，表明可能出現看跌反轉；當價格接近下方包絡線時，則會出現綠色向上箭頭，暗示潛在的多頭疲勞。這些信號不會重繪，為交易者提供可靠的參考。







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價格與包絡線之間的距離及其顏色變化，幫助交易者評估突破風險或均值回歸機會。無論是進行剝頭皮交易、日內交易，還是分析更長期的趨勢，Watson Envelope 指標都能靈活應用於不同的交易策略中。



