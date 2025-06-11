VR Trade Panel - 專業貿易面板2025

VR Trade Panel - 一种用于交易的专业解决方案，它使您可以在趋势线的帮助下有效地管理职位。唯一的功能使您可以安装停止损失，并在动态级别（倾斜的线）和固定值下获得利润。这为贸易提供了最大的灵活性和便利性。得益于界面和详细的 [管理] 的简单性，初学者更容易掌握贸易的基础知识并开始练习。自动化许多流程和扩展功能的能力使经验丰富的用户可以减少常规操作的时间并专注于市场分析。

用户获得以下优点：

使用真实和虚拟的停止损失并获利

自动移动停止损失并沿趋势线获利的可能性

移动停止损失的确切时间和获利的任务

通过趋势线自动移动的延迟订单的管理

位置部分封闭

快速设置五个不同的地块，用于加速交易

很多很多东西的便利：余额，利息和存款金额

提高交易效率的其他有用工具

独特的风险管理

新更新：

这是过去八年中更新的第一个版本，现在该程序已适用于 Metatrader 4 和 Metatrader 5。我们考虑了用户的愿望，并逐渐引入了许多新功能，包括：

指示器 [VR ATR Pro]，直接在面板中构建。

价格和时间上智能手机上的通知系统。

警报智能手机和电子邮件。

由于新的有效工具，扩大了机会。

脚的多功能尾随而没有损失。

面板的功能：

极简主义和感知的便利性 - 该面板的设计方式是占据桌面上的最小空间，而不是重叠重要的分析信息。用户可以将面板元素自由放置在任何方便的屏幕点中。

贸易的简单性和舒适性 - 引入了五个预装交易量（批次）的便利设置。初始设置后，交易者将能够通过简单单击鼠标即可立即打开位置。

交易方法的灵活性 - 提供交易开放的两种方法：

快速交易方法 - 交易者选择所需的音量，并单击一键打开交易。



配置交易方法还可以使用详细的个人设置每个订单的可能性 - 选择停止损失并采取利润水平，设定允许的价格偏差（打滑），为每个特定交易添加评论和唯一标识符（魔术数字）。

每种订单或开放位置的最大停止损失和盈利水平的最大数量限制为十个。

该接口支持多语言，用户可以独立地将翻译添加到首选语言中。

VR Trade Panel 与货币和分享的编剧不兼容 [VR Watch List and Linker]

重要的是要考虑到以下内容： 测试: VR Trade Panel 不可能检查标准的战略测试仪。要评估小组在演示帐户上的工作，请从我们的 [博客] 中加载免费的演示版本。

Magic Number: 该面板仅与设置中唯一安装的魔术数相互作用。如果开放位置或订单具有另一个魔术号码，则面板将继续根据设置中的设定值跟踪和控制它们。

部分关闭: 当使用多个停止损失和盈利水平时，实际价值仅适用于极端水平。

注入趋势线：当使用倾斜度角度使用趋势水平时，请确保在交易间隔之间交叉时手动控制水平。

您可以提出改进或在 [博客] 中添加新功能的建议。

VR Trade Panel 它是任何培训水平的交易者的强大工具。它的使用将大大简化贸易流程，提高资本管理的效率并降低风险。请记住，金融市场的成功需要不断发展并适应新条件。

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关于作者

你好！我叫 Vladimir，我从事交易策略编程和交易机器人创建已超过 15 年。在我的工作中，我只使用自己的想法和策略。开发交易机器人是我的热情。我每天都会测试新的创新想法，并基于它们为交易机器人创建独特的功能。我创建专业的交易工具。您可以在策略测试器、模拟账户甚至真实条件下的真实账户上轻松测试我的所有产品。我按原样展示一切，不做任何利润承诺或保证。您想使用独特的交易应用程序吗？请随时通过下面列出的联系方式给我写信。

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