各位交易员，大家好！



如果您正在寻找一款不是随便开单、而是有逻辑、有策略、注重风控的智能交易系统（EA），那么请关注 Scalper Investor EA。这是一款多货币对交易机器人，目前已全面支持逆转交易策略，未来还将免费升级添加趋势策略模块，功能持续进化！

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這是倒賣，寶貝！我們要把市場撕成碎片 - 瞭解更多！

Scalper Investor EA 当前运行的是基于 Keltner 通道 的逆转系统。当价格进入通道后，EA 结合多个过滤条件识别潜在反转机会，精准进场。

我们不是“盲目追单”，每一笔交易都基于多维度市场逻辑与严格的入场判断。主要过滤机制包括：波动率控制, 趋势过滤, 反转强度判断, 点差过滤, 滑点控制, 避开跳空与市场低流动时段（如换日时间）

逆转策略核心特点：



即将推出：趋势交易策略（开发中）



目前您购买的是完整的逆转系统。

我们正在开发第二套系统 —— 趋势策略，预计将在 1~2 个月内免费更新发布。届时，EA 将具备趋势方向识别能力，并能在黄金（XAUUSD）、日元系、加密货币（如 BTC）等热门趋势品种中自动开仓、顺势交易。

重要提醒：当前购买，仅包含逆转系统。

一旦趋势系统上线，EA 的价格将上涨两倍！

所以现在是入手的好时机，不仅价格实惠，还能免费获取未来升级。

Scalper Investor EA 不是一款“套模板”的机器人，而是一个有长期规划的项目。

我们计划持续开发更多策略组合、优化功能和整体性能。随着系统的逐步升级和用户数量增长，价格也将逐步提高。

问题只剩一个：你愿意现在就参与进来，还是等价格上涨后再后悔？