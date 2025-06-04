MT5 超級趨勢震盪指標 – Lux Algo 精準出擊利器



Lux Algo 推出的 SuperTrend Oscillator 把傳統超級趨勢升級成高階震盪器，專門鎖定動能轉折、趨勢翻轉、洗盤訊號。跟老派均線不同，它是靠波動調整節奏，專給實戰交易者用來抓進場點、控風險。





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這工具結合波動率、趨勢結構和平滑算法，幫你濾掉市場雜訊，直擊有效信號。不管你炒外匯、指數、幣圈或商品，這套工具都能給你明確方向，適用震盪盤與趨勢盤。參數可客製，邏輯穩、反應快，給你清楚的交易節奏。

交易信號說明

指標圍繞零軸擺動，綠柱＝多頭動能加速，紅柱＝空頭壓力上升。當綠柱往上爆量，就是多方進場；紅柱放量下壓，則是空方發動。







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盯斜率變化、顏色突轉，通常是變盤前兆。內建信號線幫你判斷趨勢方向，也能抓背離訊號。柱狀後的陰影區塊標示動能強度，是你確認續漲或反轉的視覺依據。





這款震盪器是 scalper、波段客、日內操作者的好幫手，專抓關鍵轉折，不再錯過行情發動點。



