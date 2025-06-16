來了！這就是你一直在等的王牌武器——Grabber, 技術指標, 專為渴望贏在市場的交易員打造！

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GBPUSD、GBPCAD、GBPCHF、AUDCAD、AUDUSD、AUDSGD、AUDCHF、NZDUSD、NZDCAD、EURCAD、EURUSD、EURAUD、EURGBP、EURCHF、USDCAD、USDSGD

▪ 運作時間：全年無休，24 小時全天候上陣

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