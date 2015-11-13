全球库存非常充裕 油市维持偏空态势

国际能源署(IEA)周五(11月13日)称，继近几个月库存达到纪录水平后，全球原油存量非常充裕，而需求增长放缓外加非OPEC国家供应保持韧性，有可能使供应过剩程度加深的局面持续到明年。

“原油库存达到30亿桶的纪录水平，多少让全球市场感到放心，”IEA在月报中称，并补充指出，库存油满为患，成为前所未有的能抵御地缘政治局势冲击或供应意外中断打击的缓冲。

油价在过去18个月内已经缩水一半多，因美国页岩油产出增加了供应，且OPEC拒绝在市场份额上做出让步。

IEA表示，10月全球石油日供应突破9700万桶，较上年同期增加200万桶，因非OPEC产油国产量从之前一个月的较低水准反弹。

IEA指出，即便油价较低导致美国明年页岩油产量下降，但要想消化市场过剩供应也需要数月时间。

“即使全球油价调整至每桶50美元，但已然不低的供应还呈上升势头。需求增长已经升至五年高位，达到每日近200万桶。但需求增速还是不敌OPEC大规模产出以及非OPEC国家的强力供应--俄罗斯产量达到苏联解体后纪录高位，而且2016年还可能维持高产势头，”IEA称。

IEA表示，由于产能大幅提高，美国最早出现库存大增，现在这种情况已经蔓延到其它发达国家以及中国和印度。

“这些过剩的原油带来了一些缓冲，因为OPEC的闲置产能已经变得极少，拥有大部分额外产能的沙特阿拉伯和其他海湾国家都在以接近纪录高位的速度生产。”IEA称。

“石油库存起到的冲击缓冲作用不再局限于原油。随着炼厂全力生产来满足美国和中国等主要消费国劲增的汽油需求，馏分油库存也急剧增加。”

假若寒冷天气时间拖长，那么高库存将保护市场免于供应紧张的情况。

“但目前的预测是假设欧美冬季较为温和，若果真如此，则库存攀升将进一步构成压力，油市空头可能会有所动作，”IEA称。

与此同时，2016年全球需求增速预计跌至每日121万桶，朝长期趋势靠拢，低于今年的182万桶较高增幅水准。

“油价急剧下跌对终端用户的影响不太可能重演，中国等国的经济形势预计仍有问题，”IEA称。

IEA表示，尽管俄罗斯等产油国具有韧性，但非OPEC供给在明年料将萎缩逾60万桶/日。

IEA预期明年美国轻质致密油(LTO)供应减少60万桶/日，之前预估为减少40万桶/日。

“近期俄罗斯石油产量创下纪录高位部分抵消了这一影响。俄罗斯石油生产企业支持短期内提高产量，同时卢布贬值及俄罗斯石油税制使油价下跌及抑制支出的影响中性，”IEA称。

IEA将2016年OPEC原油需求调升20万桶/日，至3130万桶/日。

该机构预计，2016年下半年，市场对OPEC原油日需求将较上半年增加140万桶至3200万桶，高于OPEC目前的产量。