新兴亚币陷入盘整 静候美联储官员讲话

周四（11月12日）亚太时段，多数新兴亚洲货币稍事喘息，以等待美联储（Fed）系列官员的讲话。与此同时，美元的整固也让亚币获得些许支撑。

日内稍早新兴亚币一度受到澳元走强的拉动。因澳洲就业数据大大好于预期，削弱了澳洲联储（RBA）近期降息的前景，提振澳元/美元上涨。

本交易日印尼盾兑美元小幅上涨，得益于国内股市的走高。亚洲货币回吐稍早涨幅，投资者在日内稍晚美联储（Fed）几位重要官员讲话前较为谨慎，其中包括美联储主席耶伦及纽约联储主席杜德利等。

日内韩元兑美元也下跌，本地进口商因结算需求买入美元，分析师称主要受进口商美元需求以及市场参与者在近期股市下跌后抛售韩元的拖累。

澳新银行(ANZ)驻新加坡资深外汇策略师Khoon Goh表示，“短期内我们将看到亚洲货币进行一定的盘整，但趋势仍倾向于下跌，因亚洲一些国家放宽货币政策与美国升息前景背道而驰，同时美国经济增长与亚洲GDP增长放缓的形势也迥然不同。”

日内印尼盾小幅走强，主要受印尼股市上涨0.6%的提振，印尼盾表现优于其他多数新兴亚币。且盘中印尼盾的多数无本金交割远期外汇皆走强，这也为印尼盾现汇提供支撑。

但由于本地企业的美元需求，印尼盾还是回吐稍早部分涨幅。