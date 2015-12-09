美联储临近升息 世行警告称新兴市场可能遭遇“钱荒”

周二（12月8日）世界银行经济学家在一份报告中指出，新兴市场突然出现“钱荒”可能会损害脆弱的全球经济增长。这份报告对全球前景更为黯淡之际，世界银行的主要减贫目标能否实现提出了质疑。

周二世界银行经济学家在发布的研究报告中表示，发展中经济体的经济增长连续第6年减速，其广度为20世纪80年代以来首见。世行表示，虽然与80年代和90年代相比，新兴国家应对冲击的能力有所增强，但是最近的疲软态势可能意味着它们进入了缓慢增长的新时代。

世界银行称，更糟糕的是，金融动荡骤然加剧可能造成流入新兴市场的资本枯竭。新兴市场资本净流入规模自去年以来一直在下滑，2015年上半年更是降至零。

在不到一周后，美联储将举行政策会议，投资者预计美联储（Fed）将启动2006年来的首次升息。金融状况收紧，加之大宗商品价格重挫已经令俄罗斯和巴西等资源丰原的新兴市场遍体鳞伤。高盛此前警告称，巴西可能濒临衰退。

世行在这份研究报告中表示，“可能由美国货币政策紧缩或主要新兴市场增长前景不确定性上升引发的外部状况恶化，再加上国内的一些因素，很可能造成多个新兴市场资本流入骤停，进而引发‘完美风暴’。”

世界银行行长金墉把极端贫困人口降低至全球人口的3%作为该行的任务之一，前述研究报告称，即便在最可行的情境下，实现这个目标也充满挑战。