欧元终于等来这一天！德拉基竟然“纵虎归山”欧元狂飙演绎“完美复仇”

谁都没有想到，欧洲央行12月会议尽然会是欧元的“爆发日”。周四(12月3日)欧洲央行如期下调存款利率，德拉基(Mario Draghi)宣布延长QE至2017年3月，扩大资产购买的范围，但是没有增加每个月的购债规模。欧元/美元多头“肆意放纵”，汇价日内飙涨逾350点，最高触及1.0890，刷新四周高位。

欧洲央行宣布，维持主要再融资利率于0.05%不变，符合市场预期，前值0.05%。同时，欧洲央行宣布宣布下调隔夜存款利率10个基点至-0.30%，符合市场预期，前值-0.20%；此外,央行维持隔夜贷款工具利率在0.30%不变，亦符合市场预期，前值0.30%。

稍后，欧洲央行行长德拉基召开新闻发布会。他表示，央行对当前情况进行了总体的评估，重新评估了政策的宽松程度。

德拉基称，“QE(量化宽松)将会至少延长QE至2017年3月。扩大资产购买的范围，欧洲央行将购买地区、地方政府的债务。”

德拉基表示，“QE在规模、构成和期限方面足够灵活，希望资产购买计划一直持续到通胀上行调整之时。如有必要，欧洲央行将能够且愿意动用所有工作。”

欧洲央行宣布延长QE期限和扩大资产购买规模在市场的预期之内，但是德拉基并未宣布增加每个月的购债规模，这也成为欧元暴涨的“导火索”。

德拉基讲话期间，欧元/美元延续之前的升势，汇价轻松突破1.0800关口，最高触及1.0890，刷新四周高位，日内涨幅逾350点。

德拉基还公布了最新的GDP预期，央行将2015年GDP预期由1.4%上调至1.5%；维持2016年GDP预期于1.7%；将2017年GDP预期由1.8%上调至1.9%。

德拉基表示，“欧元区GDP增长的前景大致未变，但地缘政治风险范围加大。”

对于通胀方面，德拉基表示，通胀将在2016和2017年回升，中期内通胀率应该接近但低于2%。他预计今年通胀率在1%，符合预期；明年将升至1.6%。

谈及降息和扩大QE政策，他表示，“我们继续扩大宽松政策，是因为宽松政策已经有效，而非无效。降息决定并不是一致做出，但大部分委员表示支持。”

德拉基说道：“如果没有这些政策，明年通胀率将至少低0.5个百分点，2016和2017年GDP增速将会低于1%。”