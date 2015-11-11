黄金维持弱势难逃劫数 FED加息预期不断强化

根据11月10日数据分析，国际现货黄金亚欧盘中维持弱势，自隔夜低点1088.34反弹刷新日内高点1093.87后小幅回落，最低触及1089.98美元/盎司，金价目前在1088.90处波动。

技术面上看，黄金大跌后仍维持弱势，短期难以摆脱下行压力，金价有下探七月底触及的五年半低点1077水平的可能，进一步目标位于1050，更关键目标位于1000美元大关；上行方面，黄金的初步阻力位于1095，进一步阻力位于1100关口，更关键阻力位于1110水平。

因美联储12月加息的预期目前仍然对市场居于主导性的影响，而波士顿联储主席罗森格伦隔夜的讲话继续巩固加息的预期。黄金隔夜录得小阳线，结束了连续八个交易日的下跌，缓和了近期凌厉的跌势。

周二晚间，美国劳工部(DOL)公布的数据显示，美国10月进口物价指数月率下跌0.5%，预期下跌0.1%，前值下跌0.1%。

数据公布之后，路透社点评称，美国10月进口物价指数月率不及预期，大幅下跌，主要是因为汽油和和其他一些商品成本下滑所致；此次数据表明美元走强和全球需求疲软继续令美国通胀水平承压，鉴于10月就业数据表现抢眼，疲软的通胀数据或不可能阻止美联储12月加息。

另外，周五美国10月零售销售将出炉，该指标具有恐怖数据之称。

LMCI确认就业市场的强劲反弹

美联储(FED)周一(11月9日)显示，美国10月就业市场状况指数(LMCI)意外大增1.6，映衬出上周五非农数据的抢眼表现。同时美联储将9月的数据上修至1.3，原值为0.0，从而令第三季度数据达到2.5。

就业市场状况指数(LMCI)是美联储基于19项指标综合而成的一个模型。其中，失业率和非农私企就业人口数据的权重很高，但该模型也同时考虑了其他因素，例如JOLTS职位空缺、兼职人口。

上周五公布的非农就业报告显示，美国10月失业率由5.1%降至5.0%；而10月非农私人就业人数增加26.8万，远高于前值11.8万。这两个高权重的项目为LMCI做出了相当大的贡献。

包括就业增幅，失业率，薪资增速在内的就业指标全面向好。

在美联储极为关注的通胀方面，近来的数据透露出了相当积极的信号。10月底公布的数据显示，美国第三季度劳工就业工资上升0.6%，第二季度上升0.2%(第二季度为1982年有记录以来的最低水平)；包括福利的雇佣成本指数同样上升0.6%。

10月非农就业报告显示，10月平均每小时工资月率增长0.4%，预期增长0.2%，前值增长持平；美国10月平均每小时工资年率上升2.5%，创2009年来最高水平，市场预期增长2.3%，前值为上升2.2%。

随着经济的扩张，而失业率在充分就业水平附近波动，企业正在试图吸引或是留住高技能的雇员。薪资增速有了明显的改观，其持续的加快将在美联储考虑加息时令通胀率更加接近目标水平。

美联储官员逐渐向耶伦靠拢 加息阵营壮大

在10月非农就业报告后，美联储官员进一步向耶伦靠拢，已支持年内加息的官员的信心更为巩固，也有此前未支持加息的官员开始转向加息阵营。

旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)上周六表示，既然美国现在正在接近充分就业，且通胀率有可能升向目标水平，那“下一步”应该就是开始逐步加息。威廉姆斯是美联储属于中间派决策官员，他此前也是12月加息的支持者。

波士顿联储主席罗森格伦周一表示，10月就业报告传递出“非常好的消息”，近期美国经济出现“实质性改善”，12月加息可能是合适之举。

鸽派官员罗森格伦的自信言论令包括耶伦在内的美联储官员们的近期言论进一步受到支撑。

作为金融危机爆发以来宽松货币政策最强烈的支持者之一，罗森格伦表示，鉴于经济以高于2%预期的速度持续扩张，质疑当前的近零利率水平是否为必要之举是合理的。

1个月前，罗森格伦曾表示，美联储应该在年底之前开始逐步收紧货币政策。其周一的言论看似进一步加强了这一观念，他表示，美联储9月会议时最为担忧的海外经济放缓以及市场动荡并没有发生。

不仅如此，10月非农就业报告彻底改变了美联储资深鸽派，FOMC票委，芝加哥联储主席埃文斯的论调，他首次表示“12月升息绝对有现实的可能性”， “将以开放思维去参加FOMC会议”。

不过，近期发言对加息持有异议的美联储理事布雷纳德仍担忧海外经济可能给美国经济带来的负面影响。

布雷纳德上周六(11月7日)表示，海外经济进一步放缓可能给美国经济前景带来下行风险，而美国抵消海外经济的不利发展造成的外溢影响的能力有限。

布雷纳德当天在华盛顿演讲的书面讲稿中称，“这意味着我们需要比正常情况下保持更高的警惕。”然而，她没有提到周五公布的10月份就业数据。

布雷纳德指出，在美国利率接近零的情况下，利用传统政策抵消海外不利局势溢出效应的能力“受到限制”

他还称，近期的事件表明美国经济和金融状况对发达和主要新兴经济体带来的外溢影响十分“敏感”。中国已经引起了从投资者到决策者的关切。

环球外汇行情中心显示，北京时间22：19，现货黄金报1087.36美元/盎司。