黄金市场终止跌 ETF流出升息预期继续金价危机仍在

周一(11月9日)黄金市场终于止住了此前连续8个交易日的下跌，小幅回升，不过依然非常接近三个月最低水平。周二亚市开后，金价在1092美元/盎司附近。

上周五的非农数据之后，金价大幅下跌触及1085美元/盎司的三个月低点，本周一金价虽然一度也有所下跌，但最终回升到了1090美元/盎司上方。

ING Bank高级策略师Hamza Khan表示：“在美联储升息之前，市场会继续关注黄金市场的底部到底在哪里，不管是在目前水平还是更低的水平。”

上周五公布的非农数据显示10月美国新增就业27.1万个，大大高于预期，失业率则跌到了7年半低点。受此影响市场对美联储年内升息的预期大幅增加，黄金市场承压下行。

宝盛银行(Julius Baer)分析师Carsten Menke表示：“对美联储是否会在年内加息的预期的变化使得市场在短期内会很波动。”

Menke说：“我们会专注于美国经济增长是否良好，但不会有通胀的问题，因此对黄金而言，没什么投资的理由。”

在非农报告之后，美联储年内升息的概率已经增加到了70%。

周一公布的数据显示，美国10月就业市场状况指数(LMCI)意外大增1.6，映衬出上周五非农数据的抢眼表现。同时美联储将9月的数据上修至1.3，原值为0.0，从而令第三季度数据达到2.5。

此次公布的10月LMCI数据较2008至2009年金融危机期间上升了逾90%，累计增幅达334，而在2008年1月至2009年6月期间萎缩近370，平均月度增幅为4。该数据显示，美国就业状况在8个月内几乎得到完全恢复。

美联储票委埃文斯周一表示，对12月加息保持开放态度，没有对“反对12月加息”持有预设立场。埃文斯称：“对投票反对12月加息没有预设立场。虽然倾向于在加息方面等待，但不承诺在12月的会议上反对加息。”

另一方面，据路透原因四位欧洲央行(ECB)管委会委员称，ECB内部正在形成共识，将进一步下调本已为负的商业银行在该央行的存款利率。此举有可能会令欧元走弱并推升通胀。

经合组织(OECD)周一发表报告称，全球贸易流已危险地降至接近全球衰退时的水平，不过中国等国采取的措施应能够让2016年贸易流回升。OECD还在半年度经济展望报告中将2015年增长预估下调至2.9%，9月预期为3.0%。去年11月，OECD最初预计2015年经济料增长3.7%。

SPDR黄金ETF在周一再流出2.98吨，总持有量跌至666.11吨，是近三个月最低水平，表明市场情绪疲软。

另外，受到中国贸易数据的影响，工业贵金属面对压力，铂金系金属ETF也呈流出状态。

一名交易员表示：“总体而言，整个铂金系金属表现疲软，受到上周美国就业数据的影响。再加上ETF的流出，目前正在滑向底部。”

钯金价格在上周的大跌后，触及592.5美元/盎司的7周低点。