非农前夕黄金市场情绪低迷 12月加息预期重压金价

国际现货黄金周四(11月5日)继续下跌，基本已经回吐了全部10月的涨幅，跌至1110美元/盎司下方，目前仍很难寻找到更下方稳定支撑。美联储主席耶伦等官员鹰派言论继续让黄金市场承压，同时近期一系列劳动力市场前瞻数据表现良好，投资者对于周五的非农数据表现出乐观期待。这些因素都仍现货黄金市场继续承压。

在周三美国国会金融服务委员会上作证时，耶伦强调了12月加息仍然存在可能性。她这种观点主要受到劳动力市场继续复苏以及通胀可能重新接近2%目标水平的基础上。

伦敦经纪商Marex Spectron贵金属主管David Govett表示，“目前市场主要注意力都在美联储这边，而这一点上，对于黄金多头不幸的是，美联储因素阻止了黄金此前的反弹。”

美联储12月加息可能性回升，这为黄金市场带来巨大压力。在10月黄金出现一段很长时间涨势之后，黄金曾经一度攀升至1190美元/盎司附近，但随后因为12月加息预期回升、美联储言论重新偏向鹰派而大幅回落。

David Govett表示，“黄金在让所有市场多头振奋不已之后再次搬起石头砸自己的脚。现在黄金的跌势已经将投资者重新驱离黄金市场了。”

美元指数近期出现大幅回升，这对于以美元计价的黄金也产生巨大压力。美元上涨同时还影响了黄金的避险需求。为黄金市场带来双重打击。法国兴业银行(David Govett)贵金属分析主管Robin Bhar表示，“如果美元继续攀升，那么黄金市场将会感受到更大的压力。”同时他还表示，实物黄金市场目前表现明显疲软。

投资者目前正在紧张等待周五的美国非农数据，如果数据结果如市场预料一样继续表现出美国劳动市场稳定复苏，那么黄金将会再次承压，可能出现大幅下滑行情。