你还敢炒贵金属原油吗？七大现货交易所临最严厉整顿

中国大宗商品现货电子交易市场正迎来有史以来最为严厉的整顿。占据国内整个大宗商品现货交易市场总量八成份额的七家原油和贵金属交易所可能都在整顿之列。

这7家交易所分别是：天津贵金属交易所、江苏大圆银泰贵金属现货电子交易市场、浙江新华大宗商品交易中心、辽宁东北亚贵金属交易所、北京大宗商品交易所、北京石油交易所、深圳石油化工交易所。

界面新闻获得的一份北京石油交易所(下称北油所)发给会员单位的内部173号文显示，北油所将自10月28日起，成品油现货报价交易业务停止会员单位新开客户。

在此之前，北油所分别于10月19日、26日罕见地两度调整成品油现货交易保证金，其中汽油93#(升)电子合同的交易保证金，由此前的5%调整至8%后，再次调整至惊人的100%。

“对，是有这么一个公告。”10月29日，北油所研究中心副总经理于辰向界面新闻记者证实了上述内部公告的真实性，她表示，目前北油所已经有了新的业务发展方向，报价业务暂时暂停，未来将把力度放在新的业务板块上。

在此之前，北京大宗商品交易所将现货白银等八个交易品种停开新仓，26日起现货电子交易业务停止交易商开户。辽宁东北亚贵金属交易所(下称东交所)从26日起逐步提高贵金属品种保证金至100%，停止建立新仓，并于11月16日强制平仓和下线，停止开展贵金属交易业务，未来转型为金融资产交易所。

10月30日，深圳石油化工交易所(下称深油所)发布公告表示，包括“前海油10”等交易品种将陆续提高保证金，并自11月19日起停止创建新订单，11月30日所有交易品种正式下线。

“保证金比例提高到100%，等于是没有了杠杆，停止开仓、开户也就等同于暂时关门了。”一位大宗商品现货电子交易资深市场人士告诉界面新闻。

公开资料显示，北京石油交易所成立于2007年12月28日，是由北京市政府设立的唯一一家市属国有资本与石油央企合作建设的石油化工产品现货交易综合服务机构。

北京石油交易所的官网显示，其股东包括中国石油天然气股份有限公司、中国中化股份有限公司、中海石油投资控股有限公司、北京市国有资产经营有限责任公司、北京国宇伟业资产运营有限公司、北京中油房山燕宾油料销售有限公司。

作为拥有雄厚背景的南北两家以原油、成品油等交易品种为主的原油交易所，北油所与深油所在业内被称为“两桶油”，而深油所同样有着国资和央企的参与。

其官方网站显示，中国石油化工集团公司、中国航空油料集团公司、珠海振戎公司、深圳市前海开发投资控股有限公司、建银国际(深圳)投资有限公司、深圳市中化美林石油化工有限公司等均是深油所的股东。

在以民营资本为主的大宗商品现货电子交易市场，拥有国资和央企股东不仅被看做拥有吸引投资者的金字招牌，在面对历次清理整顿也似乎拥有着不凡的通关能力。

不过，就在10月份，商务部以及证监会相继表态，这使得原油交易所的合法性遭到质疑。

“对于在交易市场从事原油交易行为，按照《对外贸易法》及《原油市场管理办法》、《成品油市场管理办法》等规定，任何从事原油、成品油进出口、批发、仓储、零售的企业，都必须具备法律法规所规定的资质条件，取得相关政府部门的经营许可。”20日，在商务部举行的新闻发布会上，商务部发言人沈丹阳称，商务部尚未批准任何一家交易市场从事原油、成品油交易，而这些交易的实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。

“根据媒体报道和群众举报，目前仍有平台存在违规交易。”三天之后，证监会发言人邓舸表示，证监会将对投资原油期货比较集中的地方，要求有关部门会商加强整改。

证监会以及商务部直指原油交易所的相继发声以及深油所、北油所这两家拥有国资、央企背景的交易所陆续公告将暂停原有业务被业内看做严厉整顿已经到来。

实际上，业内传言原油和贵金属交易所将遭到率先整顿的信息均来源“清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室”的三份文件，这三份文件被业内称为“3号文”、“7号文”和“工作简报”。

“2015年以来，联席会议办公室收到的涉及交易场所的投诉举报明显增多，由2014年的月均26件增加到月均36件，增幅近40%。”3号文指出，信访投诉对象主要有天津贵金属交易所、江苏大圆银泰贵金属现货电子交易市场、浙江新华大宗商品交易中心、辽宁东北亚贵金属交易所、北京大宗商品交易所、北京石油交易所、深圳石油化工交易所等。

文件指出，投资者反映的问题主要有“交易场所及会员机构、代理商开展违规交易”、“欺骗误导消费者”、“操纵市场”、“部分地方政府及其有关部门不作为”等。

在点名批评七家原油和贵金属交易所之后，清理整顿各类交易场所部际联席会议办公室于8月21日印发“7号文”，要求对贵金属类交易场所进行专项整治。

随后于2015年8月25日印发的“清理整顿各类交易场所部际联席会议工作简报”中出现了有史以来最为严厉的措辞，这被认为是整顿风暴开启的重要信号。

“从2014年现场检查和2015年信访投诉情况看，地方交易场所开展的贵金属交易、石油交易违规普遍并且严重，既无益于实体经济又滋生重大风险，应该予以重点整治。”

“这七家交易所占据了国内整个大宗商品现货交易市场总量的八成份额。”上述那位大宗商品现货电子交易资深市场人士称，乱象丛生的大宗商品现货电子交易市场将迎来有史以来最为严厉的整顿。

在这位资深市场人士看来，“在下发38号文(《国务院关于清理整顿各类交易场所切实防范金融风险的决定》)(国发[2011]38号)之后，各地确实关停了一批交易所，不过在这之后又迅速反弹，数量较整顿之前增加了五六倍。”他说，38号文确定了属地管理的原则之后，审批监管权力下放，这使得交易所的审批监管出现了各地为政的局面，权力下放后彻底失控，整顿进行了四年，现在严格按照“38号文”规定来检查的话，没有一家符合规定。

不过，就在这场整顿风暴到来之际，各地仍有交易所陆续顶风开业。仅10月29日便有广东冠东石化产品交易中心(冠东石化)和青岛青西石油交易中心(青西石油)两家高调开业。

冠东石化官方网站显示，该交易中心是经广东省人民政府批准成立的一家省级石化产品交易平台，注册地点是广东省普宁市，是当地十大重点招商项目之一。其交易品种包括汽油、柴油、煤油等石油化工产品。

青西石油的官网显示，交易中心是经过青岛市政府同意，青西商务局、青西工商局、青西金融办、青西财贸局、青西发改委等各主管部门共同评审通过，青西商务局批复成立的创新型大宗商品现货交易平台。其交易品种既包括原油也包括白银、铜等。

在公司荣誉一栏，青西石油表示交易所拥有强大的国资股东背景，“国资委控股，央企交易平台参股”。界面新闻记者查询公司工商登记注册资料显示，该公司股东为三名企业法人，分别是“上海巽艮投资发展有限公司”、“重庆豪珏电子商务有限公司”、“青岛君麒资产管理有限公司”，并无国资参与。