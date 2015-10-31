经济数据接连不给力 “尚方宝剑”也救不了美元

美元指数周五(10月30日)重新回落，在周四一系列经济数据表现良莠不齐之后，美元并未找到进一步上行的支撑。非美货币全线反攻，欧元、英镑、澳元、日元等均有不同程度的兑美元涨幅。

美元指数周五还受到来自人民币方面的压力。中国政府宣布逐渐放开境内居民对海外投资的消息让离岸人民币汇率大涨，刷新了8月汇改之后的新高。中国政府在IMF评估人民币是否加入SDR货币篮子前连番金融改革，主推金融市场化进程。对市场产生深远影响的同时，这些活动也标志着中国正在逐渐走出资本管制的时代。

日内日本央行维持利率不变也让此前期望日本央行进一步宽松的日元空头失望。尽管近期经济数据表现不佳，日本央行仍然维持目前QE规模不变。央行行长黑田周五新闻发布会上继续坚持认为经济形势将会在将来出现改善。但黑田也承认目前经济面临的风险偏下行，并承诺如果通胀面临威胁，将会毫不犹豫地调整政策。

美国个人收入创6个月新低 经济数据仍未给美元提供进一步支持

美国经济分析局公布的数据显示，美国9月个人消费支出月率增长0.1%，不及市场预期的增长0.2%，前值增长0.4%。同时，美国9月个人收入月率增长0.1%，亦不及市场预期的增长0.2%，创近6个月来的低位，前值增长0.4%。

路透社随后评论称，美国9月个人收入月率低于预期，较前值下滑，增幅创今年3月以来最低；受收入增长几近停滞拖累，美国9月个人支出月率也表现疲弱，录得8个月以来最小增幅，暗示出美国国内需求在近期的强势增长后开始显示出冷却迹象。

值得注意的是，美国个人储蓄率继续上升至4.8%，创自今年4月以来的新高。这也暗示投资者对于美国经济的前景更为谨慎。

数据公布之后，美元指数震荡下行，触及96.86之后升至97.11，但随后继续一路下滑跌至96.59水平。美国9月个人消费支出出现下滑，同时未能达到市场预期水平。同时消费者物价指数结果也远未达到美联储通胀目标。美元指数出现回落，至此美元指数已经基本将此前美联储鹰派声明带来的涨幅尽数回吐。尽管在美联储保持12月为加息的可能时间后，市场对于美元未来走势信心增加，但美联储毕竟仍然是依赖经济数据制定政策。经济数据不及预期让美元缺少进一步攀升的动能。

日本央行按兵不动 黑田保持一贯说辞

日本央行(BOJ)周五(10月30日)决定暂不扩大刺激政策规模，倾向于保留有限的可选方案，寄望在不扩大刺激政策的情况下，经济能克服中国增长放缓的影响。

但由于能源成本下降、出口疲软以及家庭支出复苏脆弱等因素，可能使通胀率远低于2%的目标水平，该行可能依然面临扩大资产购买计划的压力。

在半年度的经济前景报告中，日本央行下调了乐观的物价前景预估，并将实现2%物价目标的时间推后约六个月。

报告警告称，中国增长放缓、新兴市场需求疲弱等不利因素给日本经济前景构成“严重下行风险”。不过央行行长黑田东彦仍乐观预期，随着出口和经济产出增长，日本经济将保持温和复苏的态势。

“实现物价目标的时间业已延后，但这主要是由能源价格下跌所致，”黑田东彦在新闻发布会上称。“随着油价下跌的影响消散，物价趋势会逐步改善，通胀率或迈向2%。”

目前日本央行政策委员会预计本财年通胀率为0.1%，低于先前预计的0.7%，2016财年通胀率预估为1.4%。而在此之前，日本央行对实现通胀目标的预期时间是在大约截至2016年9月的六个月里。目前这个预期时间推后到截至2017年3月的六个月。

黑田东彦坚持表示，倘若通胀趋势面临威胁，日本央行会毫不犹豫地调整政策。日本央行在周五公布的声明中称，经济和通胀前景面临的风险偏重于下行。

“我认为这并不是结束——未来数月仍将继续存在宽松预期，”瑞银证券日本的经济学家Daiju Aoki称。“日本央行今天按兵不动，未来有可能来不及行动。黑田东彦以前也曾防患于未然，但现在他们开始变得被动。”DaijuAoki原本预计日本央行会在今天加码刺激力度。

中国央行新改革政策刺激人民币汇率 资本管制进一步放开

中国央行日内发布《进一步推进中国（上海）自由贸易试验区金融开放创新试点 加快上海国际金融中心建设方案》称，将允许符合条件的个人开展境外实业投资、不动产投资和金融类投资，并允许或扩大符合条件的机构和个人在境内外证券期货市场投资，研究探索通过自由贸易账户等支持资本市场开放，适时启动试点。

“统筹研究进一步扩大个人可兑换限额。根据主体监管原则，在自贸试验区内实现非金融企业限额内可兑换。逐步扩大本外币兑换限额，率先实现可兑换。”通知称。

在岸人民币兑美元也随之上涨，汇价涨幅一度超过逾400点，最高上探至6.3172，有望创2005年以来最大单日涨幅。

市场人士认为，人民币的这一番大动作或许和IMF评估不无关系。之前，IMF(国际货币基金组织)发言人透露，理事会将在11月份考虑人民币SDR资格的评估。

马来亚银行外汇分析师Fiona Lim稍早接受采访时称，要让人民币加入IMF的SDR货币篮子，人民币在岸、离岸汇率价差就需要收窄，也就是说可能需要对离岸人民币市场进行干预。

西班牙对外银行(BBVA)驻香港的经济学家夏乐表示，中国央行最近在离岸市场不定期进行干预，以应对SDR大考，释放稳定汇率的信心。

夏乐称，“美联储议息会议之后，给予市场很强的今年底加息的信号，故人民币贬值压力在离岸市场压力加大，央行适时出手，以防止人民币空头趁机反扑。缩窄境内外人民币价差亦是为满足SDR要求做努力。”

他预计，SDR结果宣布之前，扩大在岸人民币日间波幅的可能性很小。明年初央行或将波动区间扩大至3%，2017年在岸人民币汇率将完全自由浮动。

夏乐认为，“未来长期看，人民币贬值将是趋势，中国利率市场化已基本完成，汇率市场化是下一步。”

欧元区通胀改善不大 欧洲央行进一步宽松压力增加

欧盟统计局(Eurostat) 周五(10月30日)公布的一份报告显示，欧元区10月消费者物价指数略好于预期，但是仍远低于央行的目标位。这可能表明欧洲央行在12月的货币政策会议上将不得不采取进一步措施。

数据显示，欧元区10月CPI年率初值持平，预期持平，前值下跌0.1%。

数据还显示，剔除了能源与食品价格影响的核心CPI年率增长1.0%，较上月略微好转，好于预期。油价下跌抵消了其他商品和服务涨价的影响，令欧洲央行在刺激通胀上继续面临挑战。

欧洲央行行长德拉基几乎已经承诺要在12月放宽货币政策。尽管德拉基承认内需仍保持坚韧，但对新兴市场经济放缓、欧元走强和油价再度下跌可

能产生后果的担忧，仍传递出经济增长与通胀前景面临下行风险的信号。

“鉴于德拉基暗示过对下次会议而言整体和中期预期数据均很关键，这个数据的重要性不言而喻，”Scotiabank Europe通胀与利率策略师Frederic Pretet称。“故通胀数据优于预期肯定会降低降息的可能性。”