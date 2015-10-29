美联储决议后 最值得做空哪个货币对？

隔夜美联储决议尘埃落定，投资者都看到了美元的全盘走强。但问题在于当前市况下，究竟做空哪个货币兑美元最有利可图？

美元/日元

美元/日元昨日有效走高，但本交易日汇价再度回落。日本工业产出表现强劲，令投资者回补了部分日元空头。

数据显示，日本9月工业产出月率上升1.0%，优于预期的下降0.6%；年率下降0.9%，同样优于预期的下降2.6%。

工业产出本身不是重点，重点是该数据令市场对日本央行明日进一步宽松的预期下降了。而日银进一步宽松对美元/日元的提振作用或许比美联储升息更为明显。

事实上，即便日本经济数据表现不佳，日银在宽松时也要考虑到下一轮消费税上调所造成的负面影响。

因此，美元/日元或许能依托119.95支撑走高，但在强穿121.55初步阻力前，汇价的上行空间显然受到限制。

澳元/美元

澳元/美元下行趋势是十分明显的，而且澳洲通胀数据的疲软令其从自身角度来看也有下跌的动能，而非完全取决于美联储的倾向。

数据显示，澳大利亚第三季度消费者物价指数年率仅增长1.5%，虽然持平于前值，但不及预期的增长1.7%；季率也仅增长0.5%，前值增长0.7%，预期增长0.6%。

该数据令市场对澳联储未来进一步降息的预期高企，澳元/美元短期的下行趋势也被作实。

问题在于澳元的下行空间，澳元/美元上方0.7275的阻力压制作用明显，但下行的初步目标也只能先看至0.7000水平。

欧元/美元

相比之下，欧元/美元有着下行趋势明显、下行空间巨大且基本面基础夯实的诸多优点。

欧元/美元近期的跌势起因于欧洲央行上周明显的鸽派倾向。和澳联储不同的是，澳联储进一步降息只是市场的揣测，而欧洲央行进一步宽松即便是被德拉基默认，不过是时间问题。

此外，欧元/美元两段式下跌令跌势更为明显。而且在1.1103附近便形成了重要阻力压制。

下行方面，考虑到美联储年内仍有升息概率，同时欧洲央行进一步宽松也是官方默许的大概率事件。欧元/美元下行目标甚至看向1.0575附近。