鹰派美联储打得黄金多头措手不及 黄金看空期权大量交易

周三(10月28日)黄金市场的多头曾经来势汹汹，在美联储会议决议出台之前，金价一度飙涨至1180美元/盎司上方，然而，美联储最终的声明却使得黄金多头被泼一身冰水，金价大跌触及1152美元/盎司的两周低点。





由于此前市场普遍预计美联储不会在这次会议上升息，因此，维持利率的决定并不算意外，但美联储声明透露出的鹰派倾向使得黄金多头措手不及。

美联储(FED)周三(10月28日)维持利率不变，明确提及“下次会议”，将12月加息提上日程。投资者对美联储按兵不动有所预期，但直接指明12月评估加息还是让他们感到十分意外。

联邦公开市场委员会(FOMC)为期两天的会议之后发布声明称，尽管最近就业增长放缓，但劳动力市场指标总体显示劳动力资源利用不足的情况自年初以来已经减少。

此外，美联储还去掉了有关全球经济不利因素对美国经济活动的影响的措辞。美联储称仍在关注海外经济和金融市场发展，但并未重申在9月上次会议上警告的全球风险可能冲击美国经济。

自2013年美国货币政策开始收紧以来，金价下跌至今。尽管近期黄金市场出现了比较明显的上涨，但每一次金价的上行，动能最终都难以持续，今年或许将是金价连续第三年下跌。

RidgeWorth高级策略师Alan Gayle表示：“黄金市场将强劲转变的迹象迟迟没有出现。除非是做短期交易，不然买入黄金还是为时尚早。”

费城股票交易所黄金和白银股票指数在周三下跌了0.9%，今年则已经跌去了21%。

目前，市场对美联储12月升息的预期大幅增加到48%，黄金市场将面临严峻考验。

另一方面，这几年尽管金价大跌，但较20年均值，金价依然高出了50%，金饰的需求受到抑制。

12月1100美元/盎司的黄金看空期权大增67%，是日内增加最多的一次，超过1100手被交易。

Nassau首席投资官Atul Lele表示：“美联储变得更鹰派了，这对黄金是不利的。作为避险资产，其需求在减弱，对冲通胀的需求少了。而作为商品，黄金又相对比较昂贵。”