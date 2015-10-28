美联储加息预期“一再降温” 外汇波动率恐创8个月来最大跌幅

随着美联储(FED)加息预期的一再延后，一年来央行意外之举给市场造成的纷乱接近尾声，外汇投资者开始低对汇率波动的押注。彭博援引摩根大通(JP Morgan)的最新数据显示，外汇波动率即将创下8个月来最大跌幅。

全球经济放缓的大背景之下，交易员预期美联储至少到明年3月将一直维持利率不变。同时，市场上对日本央行(FED)加码宽松措施前景的分歧没有停歇过。

摩根大通(JP Morgan)一项衡量全球外汇波动率的指标有望创下2月份来的月度最大跌幅。该指数1月份一度上扬至1年半来的最高，当时瑞士央行弃守瑞郎汇率上限；并于8月份中国允许人民币贬值之际创下5个月来的最大涨幅。

从最近四年的外汇市场波动规律来看，之前每个10月份，投资者对外汇市场波动的预期都会降温，但2013年和2014年的最后两个月波动率却上升。

西方资产管理公司驻新加坡亚洲（除日本）投资管理业务负责人Desmond Soon指出，“大家正在平掉头寸。如果未来发生突发事件或出现一些干扰，波动率将从先前的波澜不惊跃升至相当高的水平。”

虽然美联储多次重申他们可能最早在12月份加息，但投资者仍对此不以为然，外汇波动率反而缩小。欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)上周暗示12月份也许会开展新一轮刺激措施后，日本央行本周五开会须面对加大刺激政策力度的压力。