弱势美元：拯救全世界的“一剂良方”？

眼下全球经济正“步履蹒跚”，一些经济学家因此给出了所谓的“良方”：弱势美元。但这不仅需要美联储(FED)配合，还要看那些“宽松成瘾”的央行的脸色，因此这几乎是一件“不可能完成的任务”。

自去年夏天以来，美元已累计升值近20%，这对美国的出口构成打击，导致美国企业获利缩水，从而削弱了这个全球最大的经济体暨经济增长的两大引擎之一。而在另一个增长引擎——新兴市场中，美元走强导致的大宗商品价格重挫，令一些经济体增长停滞、甚至萎缩，并加重这些国家的美元债务负担。

花旗集团(Citi)首席经济学家Willem Buiter表示，美元贬值或许有助于防止整个世界滑入新的衰退或长期陷于实际增长远低于潜力水平的处境。

他说道：“全球经济将受益于美国增长加快，如果这是通过货币与财政政策的联手刺激，并以恰当的方式实现的，将可帮助全球经济获得一个重要的需求来源。”

美国经济占全球产出的四分之一左右，而据国际货币基金组织(IMF)估计在截至2020年的10年中，新兴市场对全球经济成长的贡献将超过70%，美元走软可能产生强有力的刺激作用。

德意志银行(Deutsche Bank)经济学家的研究表明，今年净出口对美国经济增长的拖累约为0.7个百分点，大于他们1月时预测的0.5个百分点。德银认为，这其中美元升值的影响要占到0.5个百分点，这种现象将一直持续到明年初。

摩根大通(JP Morgan)分析师对过去新兴市场债务飙升的情况进行了研究，发现这些国家的经济增长总是在债务泡沫(基本为美元借款)破裂时遭受冲击。他们的结论是，未来三年新兴市场GDP增速均值有可能从过去五年的5.5%放缓至2.6%。

新兴市场早就已经放缓。世界银行(World Bank)1月时预计，今年发展中经济体将增长4.8%，但6月时增速被下修至4.4%，世行称美元为调降预估的重要因素。

事实上，美元走强还有更加深远的影响。从国际商业机器(IBM)公司到沃尔玛(Wal-Mart)，财报季情况显示，强势美元抑制了美国企业的获利情况。标普500成分股公司当季获利料将下降近4%。

借入巨量美元计资金的新兴市场银行和企业也非常易受强势美元的打击。Renaissance Capital分析师Charlie Robertson称，过去10年间新兴市场的国际债券发行规模翻了两番，达到2万亿美元，其中大多数都以美元计价。

Robertson指出，假如美元走软，则会对新兴市场相当有利，因其外债负担将变得更好控制，商品价格趋势也较好。

美元走软恐难实现

尽管美元走软对于全球经济而言似乎是件好事，但随着“货币战”的说法被人重新提起，很难让人对美元会走软感到信服。

由于欧洲和日本当局担心本币升值对各自经济体造成的影响，它们将努力避免本币走强。

外汇市场分析师的普遍看法是，未来一年美元兑主要货币将升值。

在美联储考虑何时加息之际，欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)上周明示即将祭出进一步的刺激措施，而中国央行(PBOC)则在不到一年的时间内六度降息。

在未如同以往由七国集团(G7)共同发布声明及联手进场干预下，尚无法得知要如何才能实现美元贬值，因为基本上所有涉及到的各方都希望本币贬值。

假如美联储有心让美元走弱(毕竟其在过去数次会议上强调美元升值对于美国经济的负面影响)，它可以主张在一段长时间内不会加息，基本上就是回归“前瞻性指引”。

但在如此接近加息之际，美联储决策官员不太可能这么做。

有分析师则从不同角度看待这一问题。

汇丰(HSBC)外汇策略主管David Bloom认为，目前大家的目光过于集中在美元身上，事实上，凭着各国政府、央行、企业界及消费者就可决定全球增长的趋势。

Bloom说道：“底限在于：汇率无法拯救全世界。”Bloom并逆势看好明年欧元/美元上涨至1.20。