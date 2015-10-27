供应过剩疑虑挥之不去 国际油价亚市续跌

美原油期货周二(10月27日)亚市盘中大幅下跌逾1%，因受累于供应过剩担忧，以及美国库存数据料显示原油库存再次增加。与此同时，布伦特原油期货亦下跌。

周二美原油期货下跌1.09%，报43.50美元/桶，早盘曾触及43.33美元/桶的9周低位；布伦特原油期货下跌0.69%，报47.21美元/桶。

悉尼CMC Markets首席市场分析师Ric Spooner称，上周美国原油库存料进一步增加，令人担心市场供过于求。

他还表示，美国石油减产及对需求的乐观看法，尚未导致油价上涨。

据一项初步调查显示，美国10月23日止当周商业原油库存可能连续第五周增加，分析师平均预期库存增加300万桶至4.796亿桶。

此外，据高盛周一公布的一份报告，尽管精炼油库存料减少200万桶，但美国和欧洲精炼油存储利用率接近历史纪录高位。

投行Jefferies周二在研究报告中称，较长期来说，石油输出国组织(OPEC)以外的产油国供应量明年应出现2008年以来的首次下降，因上市企业削减资本支出将导致每日减产70万桶，至每日5270万桶。

摩根士丹利(Morgan Stanley)分析师Adam Longson周二在报告中称，当前原油市场供应过剩的量被过分过大，实物市场比市场情绪暗示的要健康的多。摩根士丹利预计，2015年原油市场日均供应过剩70-100万桶。