需求低迷"魔咒"挥之不去 国际油价"无奈"低位徘徊

周一(10月26日)欧市早盘，国际原油价格疲态延续，徘徊于低位，因需求前景放缓意味供应过剩情况将再持续好几个月，促使投机客削减看涨油价的押注。

原油价格可能急剧下跌，因油品库存接近最大容量，这将使供应过剩进一步恶化。供过于求已经打击油价自2014年6月以来下跌逾一半。

澳新银行称，预期今年余下时间油价将维持在低位，因需求放缓，且投机客削减看多仓位。

国际能源署(IEA)署长比罗尔(Fatih Birol)周一表示，今年石油投资已经减少逾五分之一，2016年或将进一步下滑。

“如果真是这样，那将是我们二十年来首次见到石油投资连续两年下滑，并且可能成为未来石油市场的一个征兆，”他在新加坡国际能源周会议表示。

Swift Worldwide Resources估计，去年油价大跌以来，全球油气产业已裁员逾20万个。

但并不是所有的分析师都对前景完全看空。摩根士丹利称，“我们认为基本需求增长具有支撑力，我们认为油品相关的供应过剩是暂时现象。全球炼油利润率虽从高位回落，但细节更加正面。”

就需求面来看，研究公司Energy Aspects在季度展望中称，预期今年第四季全球石油需求将大幅下滑80万桶/日，这将是五个季度来最低增速。

Energy Aspects称，库存增加，以及预计欧洲和北美暖冬可能导致炼厂减少产出，炼厂使用的原油量将降低，并补充道全球油市距供需平衡仍有段距离。