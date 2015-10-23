加拿大丰业银行：最新黄金、白银走势及前景分析

加拿大丰业银行(Scotiabank)在当地时间周四(10月22日)报告中写道，隔夜离岸市场上现货黄金整体走势平稳，开于1167.50/1168.50美元/盎司水平。金价盘中一度跌至1161.00/1162.00低位，主要因欧洲央行(ECB)利率决议暗示了进一步宽松可能，美元指数反弹至三周高位。金价随后温和回升至1171.50/1172.50高位。但因标普500指数反弹至两个月高位，金价再度跌至开盘水平，并最终收于1166.00/1167.00美元/盎司水平。

白银隔夜反弹走高，开于15.80/15.85美元/盎司水平。白银盘中一度跌至15.72/15.77，但随后随同黄金反弹至15.90/15.95高位，并最终收于15.82/15.87美元/盎司水平。

从技术面上来看，黄金隔夜收平于1166美元/盎司。尽管美元指数强劲反弹逾1.3%，但黄金还是充分展现出了抗跌韧性。目前我们对1156(9月高位)支撑感到担忧，只要该支撑保持完好，依然对黄金维持看涨，并有可能上行测试1192(2015年走势的50%回撤位)。

白银隔夜自15.65支撑反弹，收高于15.84美元/盎司。有趣的是，白银自达成16.20(10月14日高位)以后连续六次将高点下移。目前关键枢轴支撑位于15.42(9月高位)。只要白银企稳在该支撑上方，我们预期其可能上行测试16.23(2015年震荡区间的50%回撤位)。