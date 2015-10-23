马里奥放大招欧元落难 200点暴跌大行情重现江湖

本周清淡的外汇市场终于迎来超级重磅的消息，周四(10月22日)尽管欧洲央行维持三大利率不变，但央行行长德拉基在随后的讲话中表示将会在12月会议上重新审视政策。他表示如有必要，欧洲央行将会对现有的量化宽松政策在规模、构成和期限上进行调整。此外德拉基还表示，欧洲央行内部已经讨论了进一步下调存款利率的问题。德拉基讲话大大提振了欧元空头的信心，欧元/美元汇率短线暴跌150点，日内跌幅一度接近200点。

美国经济数据方面在周四起到推波助澜的作用。日内公布的美国成屋销售数据大幅反弹，创下2007年第二高的水平。同时上周美国初请失业金数据再创佳绩，维持在40年低位附近，显示美国劳动力市场紧缩现象仍然非常稳定。日内公布的两个重要数据均为美元带来支撑，也间接推动欧元/美元继续走低。

英镑日内与美元汇率基本没有变化，而欧元/英镑交叉盘也出现大幅动荡，日内公布的英国零售销售数据表现不俗，单月增幅创下近两年之最。英国央行是除美联储之外世界上少有的另外一家处在加息轨道上的央行。而货币政策预期的巨大差异让欧元/英镑的汇率在周四大幅下滑。

欧洲央行维持利率不变 超级马里奥放口头打压大招

欧洲央行(ECB)周四宣布三大利率不变，符合市场预期。欧银决议公布后，市场反应平淡，欧元/美元在1.1320水平附近窄幅震荡。欧洲央行宣布，维持主要再融资利率于0.05%不变，符合市场预期，前值0.05%。欧洲央行自2014年9月以来就一直维持利率于0.5%不变。

同时，欧洲央行宣布维持隔夜存款利率在-0.20%不变，符合市场预期，前值-0.20%；维持隔夜贷款工具利率在0.30%不变，亦符合市场预期，前值0.30%。

利率决议公布之后，欧元/美元窄幅震荡于1.1320附近；美元指数持稳于95.10下方；现货黄金位于1166/盎司附近；现货白银交投于15.70美元/盎司附近。

欧洲央行(ECB)行长德拉基(Mario Draghi)在新闻发布会上讲话掀起市场“惊涛骇浪”。德拉基表示如有必要央行会将QE(量化宽松)实施到2016年9月或者更长时间，他同时透露央行还讨论了下调存利率。随后，欧元暴跌，美元急升，欧洲股市和债市也急剧波动。

德拉基在新闻发布会上宣布将在12月重新检视政策，他同时表示如有必要，QE(量化宽松)打算实施到2016年9月或者更长时间，QE可以在规模、构成和期限上进行调整。此外，德拉基还透露欧洲央行还讨论了进一步下调存款利率。

德拉基表示，“资产购买计划进展顺利。资产购买计划提供了灵活性，将充分实施每月购买600亿欧元资产。”

他在讲话中指出，“欧洲央行将在12月重新检视政策。如有必要，QE打算实施到2016年9月或者更长时间。QE可以在规模、构成和期限上进行调整。”

德拉基重申，欧洲央行已经准备好按照自己的使命动用所以工具，欧洲央行管委会愿意和能够动用所有可用的工具。

德拉基讲话引发了市场的“惊涛骇浪”欧元/美元暴跌近200点，最低触及1.1159，刷新三周低位。德国两年国债收益率走低；美国标普500指数走高，美国10年期国债收益率亦攀升。接近德拉基讲话时市场是这样的：

而在德拉基讲话开始之后，市场就完全是不一样的情况。

初请伙同成屋销售助长美元气焰 痛打欧元落水狗

据周四(10月22日)公布的一份政府报告称，美国上周初请失业金人数低于预期，让雇员有更多理由对工作岗位有安全感。

美国劳工部(DOL)公布的数据显示，截至10月17日当周，初请失业金人数增加3000人，至25.9万人。彭博调查的47位经济学家预测中值为26.5万人。

美国9月成屋销售反弹，且创下2007年以来第二高的水平。今天的成屋销售报告也成为世界第一大经济体的房地产市场将支撑经济复苏的最新证据。

全国地产经纪商协会(NAR)周二(10月22日)公布的数据显示，美国9月NAR季调后成屋销售年华月率增长4.7%，达到555万户。

英国零售销售强劲 欧元落难英镑也猖狂

据今天的一份政府报告称，英国9月零售销售异常强劲，单月升幅创下近两年以来之最，主要受到与世界杯橄榄球赛相关的啤酒销售提振。数据出炉之后，英镑/美元短线急升，一度触及一个月以来最高点。

英国统计局(ONS)公布的数据显示，英国9月季调后零售销售月率升1.9%，创2013年12月以来最大增幅，预期上升0.3%，前值修正为下降0.4%，初值上升0.2%。

英国国家统计局称，9月零售销售大幅走高，主要原因在于商店零售品价格下降及英式橄榄球世界杯的相关促销活动刺激了零售销售的增长。零售额对英国三季度GDP增长率的贡献为0.1个百分点。

数据还显示，9月季调后零售销售年率上升6.5%，为2014年11月以来最大增幅，预期上升4.8%，前值修正为上升3.5%，初值上升3.7%。9月季调后核心零售销售月率上升1.7%，年率上升5.9%。

零售销售增长受价格下跌支撑，该数据所采用的通胀指标显示，商店价格同比下降3.6%，为1988年开始统计该数据以来并列最大降幅。

英国央行行长卡尼在隔夜的讲话中并没有就货币政策发表评论，这令部分投资者感到失望。而欧洲央行行长德拉基的讲话引爆了欧元跌势，欧元/英镑一路下滑。

德拉基讲话后，欧元/英镑短线跌至0.7250左右，为9月23日以来最低水平，之后继续下滑至0.7230附近，日内跌幅达到1.55%。