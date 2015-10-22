五大原因表明油价还将跌跌不休

原油近日自夏季低位反弹看似已经寻得底部，不过一些策略师表示跌势并未结束。

打压油价的利空因素依然存在，目前全球供应过剩高达200万桶/日。策略师们指出，打压油价再创新低的因素当属伊朗以及该国将于何时、何种步伐回归市场的不确定性。

今年8月后期，西德克萨斯中质原油期货刷新低位至38美元/桶附近，随后于10月9日反弹至50美元/桶附近。自此，原油一直位于40美元/桶区间上轨交投，给人产生了原油牛市最低位已经告一段落的感觉。8月，布伦特原油跌至42美元/桶附近，10月已回升至54美元/桶上方交投。

“油市出现了一轮空头回补，俄罗斯突袭叙利亚导致的地缘政治恐惧推动油价上涨，但基本面从未改变。全球产量依然高居不下，过剩局面加剧，尤其是柴油，”Again Capital创始人JohnKilduff指出。

分析师指出，5大原因表明油价还将跌跌不休。

1.伊朗是油价下滑的催化剂

主要生产商产量依然位于高位，但需求依然低迷不振。美国页岩油生产商较预期更具韧性，美国原油产量高点900万桶/日。但一些分析师表示，市场可能没有正确地定价伊朗的石油生产。伊朗可能会大放豪言，但其生产恐无法满足。

7月份，美国和其他五个国家同意解除对伊朗的制裁以换取限制其核计划，上周日协议正式形成。

“如其原油进入市场，将会对价格产生影响。过去几年，其欧洲的市场份额已经被沙特占领很大一部分，”巴克莱能源大宗商品研究主管Michael Cohen表示，“将达到细微平衡。2016年我们回顾去年年底的情形时，我不会感到惊讶，我们会很惊讶的发现其涌入市场的只有40万到50万桶，而不是80万到90万桶。”

2、库存高居不下

油市的第二个棘手问题是库存高居不下。上周的美国政府数据显示，原油库存高点760万桶，除此之外分析师也正关注精炼油库存构筑情况。

巴克莱在一份报告中指出，第二三季度全球炼油厂运行增长较需求快出57%。这导致库存增加，增加了海上油轮的成品油储存。

全球的炼油产能有所增加。以沙特阿拉伯为例，该国8月原油运输减少，但成品油产品增加。据乔迪(JODI)数据显示，沙特阿拉伯精炼油出口量达130万桶/日，而之前一个月为110万桶/日。

美国成品油出口也有所增加，其净出口量约为200万桶/日。巴克莱预计，成品油库存速度将会放缓。

3、美国页岩油冲击

第三个原因为美国原油产业一直以来的、持续性的韧性。沙特阿拉伯和欧佩克去年秋天誓言继续生产，允许市场在供应过剩的情况下定价，他们希望借此来限制非OPEC国家石油产量。

尽管钻井平台有所减少，但美国原油生产并没有下降。分析师此前预计本月一些公司将失去一些银行资金，但似乎这个行业好于预期，这一影响相对较小。

“基于美国原油不像人民想象的那样不得翻身，我们认为第一季度WTI原油有下行的风险”Cohen表示，“我们需要看到价格继续走低以起到抑制作用。”

分析师目前预计，未来数月随着油价继续走低，面临贷款审查的公司将会经历一段困难时期。

4、原油生产大国不肯削减产量以争夺市场份额

俄罗斯和沙特阿拉伯是世界上最大的原油生产国，这两个国家都未削减产量以争夺或持有市场份额，这导致价格下滑。

沙特阿拉伯为首的欧佩克计划使用市场定价作为减缓生产过剩的武器。石油输出国组织将于12月初召开会议，分析师认为政策改变的可能性很小。事实上，会议的措辞料会增加价格的下行压力。

5、全球需求低迷不振

生产过剩袭击世界市场的同时，新兴世界和中国的需求受到抑制而低迷不振。中国公布第三季度国内生产总值(GDP)增速为6.9%，略低于上个季度的7%，但对中国经济增长以及需求的担忧持续打压价格。

世界银行(World Bank)本周预计，明年油价仍然疲软，并下调了油价预期。世界银行的季度商品部门报告将其油价预估下调至52美元/桶，今年早些时候料为57美元/桶。其同时还预计2016年平均价格仅为51美元/桶。

世界银行指出，伊朗重返市场将削弱油价，且全球经济增长疲弱。

“预计所有主要商品价格指数都将在2015年下降，主要是受充足的供应、中国和新兴市场需求放缓所影响，”该行表示。