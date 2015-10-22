EIA库存让加元惨不忍睹 德拉基会对欧元残忍么？

外汇市场本周内影响汇率走势的数据相对较少，但央行决议却吸引眼球，周三(10月21日)加拿大央行维持利率不变，继续观望经济从原油暴跌中复苏的程度。但同时，加拿大央行也表示下调未来两年的经济增长预期，显示了央行对于加拿大未来经济的担忧。

其它货币方面，日内美元指数温和反弹，美指上行测试了95关口，刷新自10月9日以来高位至95.01，这也是美元自此以后第二次上探测试95重要心理关口。欧元/美元则维持弱势盘整格局，汇价跌至1.1335低位，等待明日欧洲央行(ECB)利率决议一定生死。

欧洲央行(ECB)本周四(10月22日)晚间就将公布利率决议，之前市场一直担心欧银或意外提前祭出“扩大QE”的利器。

彭博策略师Vassilis Karamanis周二(10月20日)在最新的技术分析中指出，即使欧洲央行(ECB)本周宣布按兵不动，欧元的上行风险也将是有限的，投资者的情绪和技术指标仍暗示汇价承压。Karamanis在分析中表示，欧元/美元空头承压的主要风险来自于欧洲央行行长德拉基(Mario Draghi)传递较市场预期更为偏于鹰派的论调。

加拿大央行周三决定暂时不再进一步降息，认为经济正从油价崩跌的冲击中复苏，尽管预计未来两年经济成长将略低于之前预估。

央行将指标利率维持在0.5%不变，之前在1月和7月因油价大跌的影响而两次降息，央行今日称两次降息如预期般帮助了经济复苏。

“在非资源产业，人们期盼的复苏力道的迹象更为明显，受之前货币政策行动的刺激效果和过去一段时间加元贬值支撑，”央行在利率声明中指出。

不过，油价和其他商品价格下挫压制了资源行业的企业投资和出口。这促使央行将明年经济预估由2.3%下调至2.0%，2017年经济预估由2.6%下调至2.5%。

央行还将经济达到全产能的时间框架由7月预估的2017年上半年推迟至2017年中，因经济中的闲置产能增加。但核心通胀预计将在2016年第三季达到2%目标，并将持续保持在该水平，较之前预估时间提前三个季度；总体通胀目前预计将在2017年首季回到目标，而不是之前预估的第二季。

加拿大央行称，潜在通胀趋势仍在1.5-1.7%左右；核心通胀受到加元疲弱的临时性影响，抵消了经济中的闲置带来的通胀下滑压力。

央行维持第三季总体通胀预估在1.2%，第四季在1.4%；第三核心通胀预估维持在2.2%，第四季为2.1%，之前的预估分别为2.1%和2.0%。

加拿大央行还表示，今年全球经济增长弱于预期，以及围绕中国的不确定性对油价和商品价格构成了下行压力。

加拿大央行称，能源价格下跌以及宽松的金融环境将提振明年全球经济成长从2015年的3.0%加速至3.4%，后年至3.6%，之前的预估均为3.7%。

加拿大央预计美国经济将继续稳健增长，民间行业的内需强劲，这对加拿大出口至关重要。支撑加拿大经济的家庭支出预计将以温和步伐增长。

加元周三暴跌近百点，基本将自由党和特鲁多在大选中获胜的涨幅完全回吐。周二加元在加拿大选举结果出炉前曾大跌，但在特鲁多获胜后加元却上演“绝地反击”的好戏。美元/加元在大选前曾一度触及1.3045，创出10月13日以来最高水平，大选之后回落至1.2980附近水平。但在周三重新攀升至1.3086。

有交易员表示，市场认为，担心加拿大新政府计划赤字支出引发的加元跌势已经过度，实际上，任何能重振加拿大经济的计划，都可能被正面看待。但特鲁多目前仍然是待任总理，就算不考虑施政周期，距离他实施新政尝试重振加拿大经济还有一段时间。

特鲁多胜选之后目前做的第一件事是通知美国总统奥巴马，加拿大将退出针对“伊斯兰国”的轰炸行动，但将继续提供人道主义援助以及训练支持。这是他大选中承诺之一，其他的承诺还包括解决气候变化问题、提振经济以及推动大麻合法化等。

特鲁多在竞选活动中主打“改变”牌，他领导的自由党击败保守党赢得议会多数席位，因此他在履行选举承诺时不会有太大障碍。

43岁的特鲁多很快就得开始履行其变革承诺，首先从12月在巴黎召开的联合国气候变化峰会开始。

特鲁多计划将基础设施支出提高一倍，以刺激经济增长。此外，他在竞选活动中还称，他领导的自由党将迅速着手推动大麻合法化。他曾表示，在他领导的政府上台两年内，就可能改变有关大麻的立法。

在宣誓就任前，特鲁多的首要任务是组阁，他表示将于11月4日宣布内阁成员。

美国白宫早些时候表示，希望加拿大新政府继续支持美国为首的、打击叙利亚和伊拉克境内“伊斯兰国”(IS)武装的联合行动。特鲁多称，“奥巴马明白我关于退出作战行动的表态。”

叙利亚目前的紧张局势让原油市场出现一定的紧张局势，但原油市场整体异常供过于求的现状让原油价格很难出现回升，周二的美国API民间数据以及周三刚刚公布的美国EIA原油库存数据结果对于原油价格非常不利。美国EIA数据显示，美国上周原油库存变化增加802.8万桶，大大超过前值756.2万桶。各大原油精炼厂在秋季纷纷进入维护阶段，这让美国的原油消化能力出现巨大下滑。EIA数据显示，上周美国精炼厂设备利用率为86.4%，尽管超过预期的86%水平，但是相比夏天的水平仍然下降了约10%。

在EIA公布上周美国原油库存大幅增长后，油价扩大跌幅，WTI原油报45.53美元/桶，布伦特原油报47.85美元/桶

他预计，一旦上述预期实现，欧元/美元有望上测8月24日高位1.1714。

不过，Karamanis认为欧元的上行风险也将是有限的，投资者的情绪和技术指标仍暗示汇价承压。数据显示，上周欧元的杠杆基金净空头虽然小幅下降，但仍由于欧元处于1.1400时的水平。

期权市场中也是类似的情况，下个月到期的欧元/期权头寸大部分集中于1.0700/1.1500水平区间内。