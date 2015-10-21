页岩油企产能陷入瓶颈 美国原油产量料将下滑

近来美国页岩油行业钻机生产力增长陷于停滞，表明面临油价崩跌的业者难以维持低成本高产出的生产方式，并预示产量将会下降，这应有助于全球市场恢复平衡。

在油价跌跌不休的16个月间，美国每座钻机开采的新油井产量增长约30%，因业者提高技术水平、将运转较慢的钻机闲置，并将人员与高速钻机转移至含油量最丰富的地点。

即使在油价腰斩至每桶不到50美元、且油企大幅减少钻机数达60%的情况下，这种“选择性开采”的方式仍协助页岩油企将美国产量推升至数十年来最高水准。

然而，根据近期政府与民间行业的数据显示，目前美国每座钻机产量已趋于平稳，因页岩油行业已达到现有工具、技术与策略所能达成的极限。

休斯顿Frost Investment Advisors基金经理兼资深分析师Ted Harper表示，“我们认为因选择性开采对产量带来的多数提升效应已经开始消退。因此，我们认为北美产量将加速下滑直到年底。”

能源咨询公司Drillinginfo称，自7月或8月以来，美国三大页岩油田的油井生产能力已经下滑，或者稳定下来。这三大页岩油田是德州的Permian Basin和Eagle Ford，以及北达科他州的Bakken。

美国能源信息署(EIA)预计，下个月美国页岩油田每台钻机的新增产油量将保持在10月的水平，预计为每日465桶。

页岩油生产中的一个重大挑战是油井产量下滑很快，往往仅第一年就下滑逾70%。因此生产商需要不断从现有钻机开采的新井中生产更多石油，以弥补现有油井产量的急剧下滑。

如果生产效率不能再提高，企业也因为低油价和前景不明不愿增加钻机数量，整体原油产量将会下滑。

能源风险投资公司Houston Ventures的执行合伙人Chip Davis表示，“老油井产量下滑带来的拖累愈发严重。”

在Eagle Ford油田，上月这类老油田日产量下滑145485桶，是2010年9月时日均减产6293桶的23倍以上。

由此造成的影响越来越大，意味着美国产量降幅可能超过EIA预期。EIA预计，到明年8月美国日产量将从4月峰值960万桶下降10%，在866万桶处见底。该机构还预计，此后产量将开始回升。

分析师则认为，很难预测美国产量将下降多少，以及降幅是否会低于官方预估，因为产量减少可能会提振油价，而这反过来可能会鼓励生产商重新开动闲置钻井以增产。

但根据美国油服Baker Hughes的数据，目前大多数企业都削减了明年新钻井运营的预算，而且美国活跃钻机数已减少到595个。

Bernstein Research分析师曾表示，“在这种低迷环境下出现生产率上升，归因于生产效率提高，而非技术出现根本性飞跃，但这种上升是生产率再度提升所必须的。页岩油生产效率还无法弥补活跃钻机数骤降的影响，导致产量下降，从而利好油价。”