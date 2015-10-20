中英将达成金融及能源等经贸合作 金额超历次--中国商务部

路透北京10月20日 - 中国商务部周二称，中国主席习近平访问英国会达成一批重要经贸成果，涵盖金融、能源、医疗、汽车、地产等多个领域，涉及金额很大，超过历次领导人访英的成果。

商务部发言人沈丹阳在例行发布会上并公布，中国9月对外非金融直接投资103亿美元，同比增长5.2%；截至9月底，中国累计对外非金融类直接投资5.5万亿元人民币（折合8,323亿美元）。

商务部此前已公布，外商投资总体规模实现稳定增长，9月实际使用外资(FDI)594.7亿元人民币（折95.6亿美元），同比增长7.1%；前九个月累计使用外资5,847.4亿元（折949亿美元），同比增长9%。中国前三季度非金融对外直接投资(ODI)同比增长16.5%，至873亿美元。

沈丹阳称，今年前9个月，在中国与欧洲主要伙伴贸易额同比都明显下降的情况下，中英双边贸易额是580亿美元，基本保持稳定，投资方面，现在英国是中国在欧洲投资增长最快的国家，已经有超过500家中资企业入驻英国。

此次中国主席访英将达成的经贸成果，其中既有政府间的协议，也有金融机构和企业间的合作项目，合作形式包括双边贸易、双向投资、技术合作、金融合作和战略合作等。

中国国家主席习近平于周一晚间将抵达伦敦展开为期四天的访问，这是近10年来中国国家主席首次对英进行国事访问。商务部部长高虎城此前表示，目前中英经贸合作呈现双边贸易稳定增长、双向投资持续深化，新领域合作不断拓展的积极态势。充分挖掘两国贸易潜力。推动中国高附加值产品对英出口，深化投资和大项目合作。

对于石油交易市场违规经营情况，沈丹阳表示，媒体报导的地下炒原油的行为，实质是打着现货交易名义进行电子期货交易。国家有关法律法规及文件已经明确规定，除依法经国务院期货监管机构批准认定从事期货交易的场所外，任何单位一律不得以集中竞价、电子撮合、匿名交易、做市商等集中交易方式进行标准化合约交易。

商务部特别提醒广大投资者，不要听信任何机构的违法违规宣传和诱导，切实注意防范风险，维护自身权益。（完）

(发稿 宿泱韫; 审校 杨淑祯)