怎样申请IC Markets打折账户

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普通 ECN 账户：$7/一手。打折后的 ECN账户：$5.5/一手
如果大家还未申请 IC Markets 的账号，那么通过以下链接申请，账号会自动成为打折账户。
https://www.icmarkets.com/cn/?camp=23405
如果你已经申请过 IC Markets 的账户，但是不是打折账户，那么我们可以给 IC Markets 官方发送一封邮件申请成为打折账户。
发送邮件如下所示：(不懂的可以参考图片)
邮箱：partners@icmarkets.com
主题：Partner#23405 -discount program
邮件内容如下所示：
Dear Sir or Madam,
Account ID: 你的IC 数字账号
Please move my accounts to the discount program under Partner #23405 and kindly send me a confirmation email once this is done.
过段时间之后，我们会收到IC Markets 官方的确认邮件，如图所示。恭喜你，申请成为打折账户成功。