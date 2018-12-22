怎样申请IC Markets打折账户
交易商

怎样申请IC Markets打折账户

22 十二月 2018, 06:58
Yingnan Li
Yingnan Li
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普通 ECN 账户：$7/一手。打折后的 ECN账户：$5.5/一手


如果大家还未申请 IC Markets 的账号，那么通过以下链接申请，账号会自动成为打折账户。


https://www.icmarkets.com/cn/?camp=23405


如果你已经申请过 IC Markets 的账户，但是不是打折账户，那么我们可以给 IC Markets 官方发送一封邮件申请成为打折账户。


发送邮件如下所示：(不懂的可以参考图片)

邮箱：partners@icmarkets.com

主题：Partner#23405 -discount program

邮件内容如下所示：

Dear Sir or Madam,


Account ID: 你的IC 数字账号

Please move my accounts to the discount program under Partner #23405 and kindly send me a confirmation email once this is done.


过段时间之后，我们会收到IC Markets 官方的确认邮件，如图所示。恭喜你，申请成为打折账户成功。


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