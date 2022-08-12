为符合资格参加本中秋节新客专享活动，您必须:

在 IC Markets 开设有真实账户；(点此开户)

开设有真实账户；(点此开户) 您并无产生任何纠纷或违约事件 ；

您下在活动期内于账户 存入最低 $500 美元的首次入金；

您在存入资金之后，同时必须满足 5笔有效订单 的最低交易量要求才可以具备礼物领取资格；

首次入金定义为在 IC Markets 开设真实账户之后的第一次入金；

有效订单定义为开仓时间5分钟或以上的订单，不限制单笔订单金额，对冲订单不计为有效订单；

您在满足领取条件后，须点击上方“领取礼物”按钮填写活动登记表以领取中秋礼盒；

您同意并遵守此中秋节首次入金活动条款及条件。

活动期间达到要求即可获得首次入金奖励，我们会按照您提供的收件人信息及地址把礼品寄送到您的府邸。

您对此活动有任何疑问都可以发送邮件至support.cn@icmarkets-cs.com或通过官网在线客服与我们取得联系。

诚挚的问候，

IC Markets中文团队