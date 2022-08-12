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中秋节首次入金活动

12 八月 2022, 05:17
Jinsong Zhang
Jinsong Zhang
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尊敬的客户您好，

中秋佳节将至，为感谢您选择并信任IC Markets Global，我们诚邀您一起共庆团圆时刻，IC Markets八月有以下活动回馈新客户：

新客户 首次入金 送好礼

活动期间（202281 - 2022831日）在IC Markets Global完成首次入金的客户，达到以下相应入金量并完成5笔有效订单，可获得：

  • 首次入金$500美元及以上，获得价值￥188月饼礼盒一份。
  • 首次入金$2000美元及以上，获得价值￥388月饼礼盒一份。
 

 

为符合资格参加本中秋节新客专享活动，您必须 

  •  IC Markets 开设有真实账户；(点此开户)
  • 您并无产生任何纠纷或违约事件
  • 您下在活动期内于账户 存入最低  $500  美元的首次入金；
  • 您在存入资金之后，同时必须满足 5笔有效订单的最低交易量要求才可以具备礼物领取资格；
  • 首次入金定义为在IC Markets 开设真实账户之后的第一次入金；
  • 有效订单定义为开仓时间5分钟或以上的订单，不限制单笔订单金额，对冲订单不计为有效订单；
  • 您在满足领取条件后，须点击上方“领取礼物”按钮填写活动登记表以领取中秋礼盒；
  • 您同意并遵守此中秋节首次入金活动条款及条件。

 活动期间达到要求即可获得首次入金奖励，我们会按照您提供的收件人信息及地址把礼品寄送到您的府邸。

您对此活动有任何疑问都可以发送邮件至support.cn@icmarkets-cs.com或通过官网在线客服与我们取得联系。 

  

诚挚的问候， 

IC Markets中文团队


















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