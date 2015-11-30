本周金融市场重要指标和风险事件提醒11月30-12月4日

周一（11月30日）亚市盘初，美元指数位于100.10附近水平徘徊，美元/日元位于122.80附近水平徘徊，欧元/美元位于1.0590附近水平徘徊，英镑/美元位于1.5040附近水平徘徊，美元/瑞郎位于1.0295附近水平徘徊。

上一交易日美元全面走强，兑一篮子货币触及8个月高位，因有关瑞士央行（SNB）将效仿欧洲央行（ECB）下调存款利率的臆测升温，进一步拖累欧元和瑞郎走软。

有关美元和欧洲主要货币间的利差将日益扩大的预期推升美元指数接近年内峰值100.321，该水位为2003年6月以来最高水平。

多数分析师预期，美联储（Fed）将在下月升息，美元因此走强。此外市场预计欧洲央行和瑞士央行将进一步放宽货币政策。

上周美元兑瑞郎上扬逾1.1%，周五触及5年高位1.0328。美元/瑞郎连续第2周升幅超过1%，上周涨幅接近1.2%。

本月目前为止欧元兑美元已经下跌3.7%，因市场预期欧洲央行将在12月3日的货币政策会议上宣布进一步放宽货币政策。

上周中国当局再度下调人民币兑美元中间价，离岸人民币汇率走低，本周一市场等待国际货币基金组织(IMF)决定是否会将人民币纳入其特别提款权(SDR)篮子，周五离岸人民币汇率跌至逾2个月最低。

市场分析人士预计，人民币将被纳入IMF货币篮子，但所占权重将低于之前的估计，因全球金融交易中人民币的使用相对较少。

Oanda驻多伦多的首席汇市策略师Dean Popplewell声称，“中国股市重挫对外汇市场的影响有限至关重要，我怀疑这是因周五市场交投清淡所致。”

周一(11月30日)关注重点：

09:00 日本央行行长黑田东彦对名古屋当地企业领袖讲话 ，16:00 瑞士 11月KOF领先指标，21:00 德国 11月消费者物价指数初值 ，21:00 北约秘书长延斯·斯托尔滕贝格在布鲁塞尔召开新闻发布会，21:30 美联储理事就多德-弗兰克修正案举行公开会议，23:00 美国 10月NAR季调后成屋签约销售指数；IMF有关人民币入篮的投票。

12.1周二关注重点：

09:00 中国 11月官方制造业采购经理人指数，11:30 澳洲联储政策会议，并宣布利率决定，15:00 英国央行公布今年银行业压力测试结果，并发布金融稳定报告， 16:55 德国 11月失业率，17:00 英国央行行长卡尼召开新闻发布会， 23:00 美国 11月ISM制造业采购经理人指数。

12.2周三关注重点：

08:30 澳大利亚 第三季度GDP，18:00 欧元区 11月调和消费者物价指数初值，21:15 美国 11月ADP就业人数变动， 21:30 美联储主席耶伦在全国高校美联储挑战赛上致欢迎词， 23:00 加拿大央行货币政策会议，并宣布利率决定。

12.3周四关注重点：

01:25 美联储主席耶伦在华盛顿经济俱乐部发表演讲/23:00 美联储主席耶伦在国会联合经济委员会作证， 18:00 欧元区 10月零售销售，20:45 欧洲央行公布利率决议/21:30德拉基召开新闻发布会， 21:30 美国 上周季调后初请失业金人数，23:00 美国 10月耐用品订单修正值。

12.4周五关注重点：

08:30 澳大利亚 10月季调后零售销售， 21:30 美国 11月非农就业人口变动，21:30 美国 11月失业率。