《超级超级大抽奖》活动——2023年NordFX为交易员朋友们再奉送$100,000

今年3月1日，券商NordFX为客户又推出一款《超级超级大抽奖》活动。此次活动将一直持续到2023年年底，期间将为您提供金额从$250至$5000不等的众多现金好礼，奖池总金额100,000美金。

公司选定“2023年您的202+3个中奖机会”作为本次抽奖活动的口号，那是因为我们为中奖者准备了202份相对小额的奖品以及3份价值5,000美金的超级大奖。奖池总金额100,000美金将分三轮开奖：第一、二轮开奖共送出40,000美金；第三轮即新年开奖，将送出60,000美金。

2021年和2022年，NordFX客户已经通过大抽奖活动赢得了200,000美金。2023年，我们的活动参与条款依然不变。客户只需拥有一个在NordFX注册的Pro账户（或者去注册开通一个新账户） ，然后向账户存入至少200美元并开始交易，便可参与其中。

交易外汇货币对或者黄金2手（或交易白银4手）的客户，就将获得一张虚拟抽奖奖券。每位参与者可获得的奖券数量，没有上限。入金越多、交易越活跃的客户，获得的奖券数量就会越多，中奖的机会就越大。

中奖的机会还取决于获得奖券的时间。客户在2023年3月1日至6月30日期间获得的奖券，将进入第一轮抽奖池；在2023年3月1日至9月30日期间获得的奖券进入第二轮抽奖池；在2023年3月1日至12月31日获得的奖券，将进入第三轮、也就是新年开奖奖池。越早获得奖券，就有机会参与全部三轮的抽奖，这也大大增加了您中奖的几率。

值得注意的是，交易员的交易经验和成功与否，并不影响客户获奖的机会。奖项的抽取是由散乱数目产生器来执行，因此无论是专业的交易员还是职场新手，都拥有同等的获奖机会。

本次活动的每一轮开奖，都将在网上在线进行并予以记录，凡是能够上网的人，无论您身处何地都可以对开奖环节进行跟踪。请通过NordFX官网https://nordfx.com/promo/super-lottery-third-draw.html查看奖券获得情况，同时客户也可在此处了解有关2023年大抽奖活动的更多细则。

最后，需要重点指出的是，本次大抽奖活动中所获奖金即为真实资金，中奖者可将其用于交易或者直接提现，而无额外限制。









Notice: These materials are not investment recommendations or guidelines for working in financial markets and are intended for informational purposes only. Trading in financial markets is risky and can result in a complete loss of deposited funds.



