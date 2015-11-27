11月23-27日一周新闻摘要

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。
一周重要事件及分析：“全球经济一体化势不可当 ”
新浪网：赶超中国：印度与中国经济4大差异
人民网：美经济数据上修增强加息预期
Pimco：全球经济正处于“黎明前的黑暗”
路透：分析：资金面无忧中国央行淡静以对 经济弱势货币宽松基调难改
汇丰经济学家：油价反弹靠OPEC减产？中国经济才是关键
多维新闻：美联储加息或将引发全球经济二次探底
新浪网：徐井宏：全球经济一体化势不可当
人大经济论坛：新加坡政府调低经济增长预期
中国经济网：述评：日本经济再度陷入衰退
联合早报网：我国今年全年经济增长预测调低至近2％
人民网： 菲律宾今年三季度经济同比增幅达6%
货币，汇市新闻：“汇市最强动能信号”
搜狐新闻：美元攀升 大宗商品货币或超跌反弹
凤凰财经：美元走强冲击大 非美货币难准确定位
MQL5：比特币或已成恐怖主义者的洗钱工具
中国汇市：人民币早盘持僵中间价创近三个月低位，入篮公布前汇价料仍平稳
新兴汇市：美元持坚，澳洲数据疲软打压亚币走跌
FX168：法国巴黎银行：汇市最强动能信号
凤凰网财经： 人民币是过去5年全球最强势的货币 没有之一(图)
华尔街见闻：两大洋划分三种货币政策 带来两个“顶级交易”
中金在线：与大宗商品价格紧密挂钩的五种货币
新浪财经：SEB：本周趋势性最强的三个货币对
黄金网：黄金能否成终极货币？
股市新闻：“中国股市不会再出现快增长”
日本股市：日经指数反弹收高，但iPhone手机LCD供应商股价挫跌
中财网：亚太股市感恩节假期前走高 A股早盘V型反转彰显多方承接力度
新华网：亚太股市开盘上涨 日股涨0.4%
凤凰网新闻：从零起步到7万亿美元的巨头：中国股市25年大事记
新浪网财经：传统思维将改变 从中美股市结构看成长股崛起
路透：台湾股市：小幅收跌续创一周新低，外资操作趋保守短线难脱整理
21CN财经：欧洲股市开盘涨跌互现 法国CAC 40指数跌0.2%
市场新闻：“亚太股市多收高 市场交投清淡”
网易财经：市场结构性机会凸显 险资四季度青睐蓝筹股
MQL5：感恩节美国休市 中国市场关注什么？
国信期货：市场悲观情绪下LLDPE交易策略
原油，贵金属一周趋势：“全球股市动荡 原油黄金价格双双反弹”
新华新闻网：全球股市动荡 原油黄金价格双双反弹
FX168：美国经济数据支持加息 黄金承压交投于数年低位
新浪：中国内地10月自香港黄金净进口71.58吨 月率下跌26.4%
向佐中：浅谈黄金美元白银原油分析思路看法
FX168：全球原油库存已达10年来最高水平油价反弹或只是昙花一现
国际油市：美国原油上涨，因美国库存增幅小于预期且活跃钻机减少
MQL5：原油技术分析：温和反弹 但更多是打横
MQL5：跌势或结束 黄金短期存反弹风险
新浪：供应过剩施压原油价格走低