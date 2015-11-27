11月23-27日一周新闻摘要

每周摘要 - 从经济学和金融，外汇和大宗商品的预测，以及贸易商最感兴趣的文章，世界经济上的最新消息。

一周重要事件及分析：“全球经济一体化势不可当 ”

新浪网：赶超中国：印度与中国经济4大差异

人民网：美经济数据上修增强加息预期

新浪网：美国经济数据瘸腿 黄金区间交投等待判决

Pimco：全球经济正处于“黎明前的黑暗”

路透：分析：资金面无忧中国央行淡静以对 经济弱势货币宽松基调难改

汇丰经济学家：油价反弹靠OPEC减产？中国经济才是关键

多维新闻：美联储加息或将引发全球经济二次探底

新浪网：徐井宏：全球经济一体化势不可当

人大经济论坛：新加坡政府调低经济增长预期

中国经济网：述评：日本经济再度陷入衰退

路透：综述：经济数据显示第四季美国经济将保持温和成长

联合早报网：我国今年全年经济增长预测调低至近2％

人民网： 菲律宾今年三季度经济同比增幅达6%

新浪财经：中国经济下行带来溢出风险，欧洲央行已有些坐不住

货币，汇市新闻：“汇市最强动能信号”

搜狐新闻：美元攀升 大宗商品货币或超跌反弹

新浪：BFS牛汇:美指跌回百元下方商品货币涨跌不一

凤凰财经：美元走强冲击大 非美货币难准确定位

MQL5：比特币或已成恐怖主义者的洗钱工具

新浪：无视地缘政治紧张形势 新兴亚洲货币普涨

中国汇市：人民币早盘持僵中间价创近三个月低位，入篮公布前汇价料仍平稳

新兴汇市：美元持坚，澳洲数据疲软打压亚币走跌

FX168：法国巴黎银行：汇市最强动能信号

MQL5：每日比特币：延续跌势 伯南克称存在“严重问题”

凤凰网财经： 人民币是过去5年全球最强势的货币 没有之一(图)

路透：欧洲汇市：英镑朝着七个月低点回落，尽管经济预期乐观

搜狐：新常态下货币政策与以往货币政策的三大区别

新浪财经：凯投宏观：美联储升息不是新兴市场货币的“丧钟”

华尔街见闻：两大洋划分三种货币政策 带来两个“顶级交易”

中金在线：与大宗商品价格紧密挂钩的五种货币

新浪财经：SEB：本周趋势性最强的三个货币对

黄金网：黄金能否成终极货币？

股市新闻：“

新浪：亚太股市多收高 市场交投清淡

华尔街：股市摆脱地缘政治紧张情绪 金属依然萎靡

新华网：德国法兰克福股市DAX指数26日上涨151.23点

日本股市：日经指数反弹收高，但iPhone手机LCD供应商股价挫跌

中财网：亚太股市感恩节假期前走高 A股早盘V型反转彰显多方承接力度

新浪：忘掉股市巨震吧 中国股市25年回报高达3548%

新华网：欧洲股市普遍上涨 伦敦股市25日收涨0.96%

新华网：亚太股市开盘上涨 日股涨0.4%

凤凰网新闻：从零起步到7万亿美元的巨头：中国股市25年大事记

新浪网财经：传统思维将改变 从中美股市结构看成长股崛起

搜狐：股市，最大的机会和最大的风险

华尔街：诺奖得主恩格尔：中国股市不会再出现快增长

路透：台湾股市：小幅收跌续创一周新低，外资操作趋保守短线难脱整理

21CN财经：欧洲股市开盘涨跌互现 法国CAC 40指数跌0.2%

市场新闻：“亚太股市多收高 市场交投清淡”

新浪：海外市场真是中国手机产业疗伤之地？

新浪：亚太股市多收高 市场交投清淡

网易财经：市场结构性机会凸显 险资四季度青睐蓝筹股

新浪财经：地缘政治事件对市场冲击有限：投资者经验老道

搜狐：华为消费者业务董事长余承东：高端市场要超苹果

金融界：首批境外央行类机构正式进入外汇市场

中财网：美国假期市场情绪放缓 欧元低位大反弹谨慎做多

MQL5：“超级马里奥”下周能否再让市场“吓一跳”？

和讯网：土耳其“惊吓”金融市场 QDII基金表现淡定

MQL5：感恩节美国休市 中国市场关注什么？

新浪：私募：新三板转板是构成多层次资本市场的重要步骤

金融界：首批境外央行类机构正式进入外汇市场

国信期货：市场悲观情绪下LLDPE交易策略

新浪财经：英镑兑美元窄幅震荡，美假日来临市场交投清淡

原油，贵金属一周趋势：“全球股市动荡 原油黄金价格双双反弹”



新华新闻网：全球股市动荡 原油黄金价格双双反弹

新华网：１０月末原油库存环比下降４．４４％

FX168：美国经济数据支持加息 黄金承压交投于数年低位

网易新闻：美国数据四平八稳 黄金等待美联储加息最后冲击

新浪：中国内地10月自香港黄金净进口71.58吨 月率下跌26.4%

新浪财经：美元走强供应过剩担忧再起 原油自两周高点回落

向佐中：浅谈黄金美元白银原油分析思路看法

FX168：全球原油库存已达10年来最高水平油价反弹或只是昙花一现

华尔街：EIA原油库存增加 油气钻井平台下降 油价收涨

国际油市：美国原油上涨，因美国库存增幅小于预期且活跃钻机减少

MQL5：原油技术分析：温和反弹 但更多是打横

MQL5：跌势或结束 黄金短期存反弹风险

新浪：供应过剩施压原油价格走低

新浪：感恩节假期黄金市场清淡 下周金市头顶两座大山