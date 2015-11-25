知名经济学家：美联储加息的主要理由难以令人信服

自强劲的10月非农就业报告以及最近一份FOMC政策声明公布以来，美联储(FED)决策者为市场参与者“制造”了一种12月就将加息的氛围。

经济学家兼市场策略师Michael Darda认为，联邦公开市场委员会成员(FOMC)的一些观点难以令人信服。

Darda特别提及了上周三(11月18日)公布的10月会议纪要中的一段话(如下)，与会者详细解释了不加息阻碍美联储实现其政策目标的理由：

我们担忧，假如推迟加息而且无法使市场参与者理解这样做的理由，就可能加剧金融市场的不确定性，并过度放大人们感觉中的政策正常化开始时机的重要性。另一个担心则是，在利率长时间保持极低水平之后，金融失衡状况酝酿的风险也在上升。此外我们注意到，假如做出推迟加息的决定，则可能被解读为对美国经济缺乏信心的信号，也可能损害美联储的公信力。一些与会者强调，在迈向美联储目标的过程中，应结合长期积累的进展来评估，而不应过度看重未来数据每月的变动情况。

Darda愤怒地说道：“这段话里面错误太多，都不知究竟该从何说起。”

Darda指出，倘若货币政策制定者先前的举动缺少合理解释，则无论美联储是维持利率不变还是加息，不确定性都会增加。尽管美联储政策带来的不确定性与政策路径无关，但若决策失误，则结果毫无疑问会是负面的。

外界广泛预计美联储将在12月15-16日的会议上加息，目前争论已经转向后续加息速度问题。

利率期货走势显示，交易商预计美联储12月加息的几率为78%，较周一的74%进一步提升。

美联储周二公布的一份会议纪要显示，10月要求上调贴现率的地区联储数量从9月时的八家增至九家，暗示美联储可能不久将开始收紧政策。

旧金山联储主席威廉姆斯(John Williams)上周六表示，只要美国经济数据不令人失望，美联储下月会议将有“强有力的理由”加息。